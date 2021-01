L’un des films les plus attendus de cette 2021 est ‘Godzilla contre Kong’, quatrième opus du MonsterVerse où nous verrons enfin la bataille épique entre ces deux titans, mais Warner a pris la décision d’amener cela et toutes ses productions sur la plateforme de HBO Max et aux cinémas en même temps, ce qui n’a pas plu à beaucoup mais pour tenter de dissiper les aversions, le premier trailer de «Godzilla vs Kong» pourrait arriver bientôt.

Après le MCU et le DCEU, le seul univers cinématographique qui ait pu avancer est le MonsterVerse, où ces monstres ont été vus s’affronter et pour la première fois, du moins à Hollywood, on verra King Kong et Godzilla s’affrontent, qui devrait être une production spectaculaire pleine d’effets spéciaux.

Bien que la première de ce film soit prévue pour le 21 mai 2021, Il n’a pas été possible d’avoir le premier aperçu de cette méga production, mais un récent rapport du magazine Entertainment Weekly suggère que le La première bande-annonce de “ Godzilla vs Kong ” pourrait bientôt arriver, car nous sommes à quelques mois de sa première et seule une brève scène a été vue présentée lors de la convention virtuelle CCXP.

Bien qu’il s’agisse d’un film très attendu, il semble que Warner ne dispose peut-être pas des revenus nécessaires, car, selon un rapport, Warner devra payer Légendaire une indemnité d’environ 160 millions de dollars pour empêcher cette société de production de prendre tout type de poursuites judiciaires pour l’empêcher d’atteindre la plate-forme HBO Max comme annoncé et apparemment avec ce montant il sera demandé à Legendary de récupérer son investissement pour le film et jusqu’à présent sa date officielle de première le 21 mai 2021.