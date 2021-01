Zendaya était sur le point de remporter un Emmy pour sa performance dans Euphoria, mais lorsque cette opportunité s’est présentée, elle a reçu une idée intéressante du créateur de la série acclamée, Sam Levinson: faire un film. Mais comment y parviendraient-ils au milieu de la phase de confinement? Dans une interview avec Entertainment Weekly, La créative, l’actrice et sa co-star, John David Washington, ont parlé du processus de tournage de Malcolm et Marie, qui atteindra les écrans grâce au streaming.

Zendaya dans le film Malcolm et Marie.

“Certainement, c’était particulièrement loin de tout ce dont j’avais fait partie”, dit l’interprète.

De plus, plus tard, il a ajouté:

«Ce processus consistant à vivre à l’intérieur de quelque chose tout le temps et à en faire partie dans tous les aspects peut être à la fois excitant et effrayant. C’est un engagement énorme de croire en soi de cette façon, et cela peut être effrayant. “

Et, comme souligné sur le portail, il s’agit d’un projet qui non seulement a été entièrement filmé pendant la pandémie, mais, en plus, il est assez intime dans son récit, puisqu’il raconte comment «la relation d’un réalisateur et de sa petite amie est mise à l’épreuve après leur retour à la maison après la première de leur film et en attendant les réponses des critiques» ( via).

Compte tenu de cette prémisse, le prochain défi serait de trouver une étoile qui pourrait capturer une chimie naturelle avec le protagoniste qui était déjà à bord. Ainsi, Levinson voulait recruter Washington, qui était impliqué dans Tenet de Christopher Nolan. En obtenant le rôle, l’acteur a commenté:

«J’avais des inquiétudes. Et pas sur la pandémie. j’étais [en una etapa] si bas. Je pensais à ce film que j’avais, un film qui devait sortir à une certaine date, un film dont j’étais fier – si jamais ça le faisait! – Et c’était l’occasion d’échapper à ma réalité. “

John David Washington dans le film Malcolm et Marie.

De son côté, lors du tournage de Malcolm et Marie, Levinson était conscient que ce qui était essayé était différent, Mais même avec cet obstacle – qui comprenait le travail avec tous les protocoles d’hygiène, enfermé dans une maison à Carmel, en Californie – les choses se sont déroulées.:

“[Quería] créer ce que nous espérons être un nouveau paradigme pour structurer les films, et comment les personnes impliquées peuvent le posséder. “

Malcolm et Marie arrivent le 5 février sur le quai du “N” rouge.

John David Washington. Malcolm et Marie Netflix Zendaya



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.