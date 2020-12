Après de nombreuses années à connaître les origines d’Anakin Skywalker dans les préquelles de Star Wars, nous apprenons maintenant l’histoire originale que George Lucas avait pensée pour lui. Et c’est que, bien que la ligne ait suivi un chemin similaire, il y avait certaines différences et même une inspiration politique qui a obéi à l’époque où la première trilogie s’est terminée.

Comme avant que Le Retour du Jedi ne devienne une réalité et n’atteigne les théâtres du monde entier, George Lucas avait déjà une préoccupation en tête: développer une histoire préquelle qui raconterait les origines de Dark Vador, le méchant le plus mythique du histoire du cinéma. A cette époque, sa tête brassait déjà de nombreuses idées et un jour il les partagea (via) avec certains lors de la planification du troisième film de la trilogie d’antan.

Les informations proviennent du livre The Star Wars Archives: 1995-2005 qui a récemment été mis sur le marché par l’auteur Paul Duncan, où il est révélé que Richard Marquand, Howard Kazanjian et Lawrence Kasdan ont été les premiers à connaître les plans de Lucas. . À l’époque, le créateur de Star Wars prévoyait de faire un parallèle entre la règle de Richard Nixon et la chute éventuelle du côté obscur du Skywalker original.

«Anakin Skywalker a commencé à traîner avec l’empereur, qui à l’époque personne ne savait que c’était si mauvais, parce qu’il était un élu. C’était un politicien. Richard M. Nixon était son nom »prend le livre. «Il a subverti le Sénat et a finalement pris le relais et était vraiment mauvais. Mais il faisait semblant d’être un gars vraiment sympa. Le père de Luke est corrompu par l’empereur. Cela devient un peu bizarre à la maison et sa femme commence à se rendre compte que les choses vont mal et se confie à Ben, qui est son mentor.

C’est précisément en parlant de l’épouse d’Anakin, Padme Amidala, que les choses commencent à prendre un cours différent. Selon les mots du livre, dans la première version de Lucas, Anakin n’est pas responsable de la mort de sa femme et elle s’échappe en fait avec Ben et ils planifient la séparation de Luke et Leia comme stratégie pour les protéger de la fureur. d’ici là entièrement converti Darth Vader.

Dans l’histoire originale d’Anakin Skywalker à laquelle George Lucas avait pensé, Padme devait fuir vers la planète Alderaan pour vivre avec sa fille, mais mourut peu de temps après. Cependant, Leia en grandissant est toujours consciente qu’elle a rencontré sa mère et qu’elle est morte quand elle était petite. À part ce petit détail, on pourrait dire que George Lucas avait déjà tout résolu pour construire une nouvelle trilogie.

Les préquelles de Star Wars, qui comprennent les trois premiers épisodes de l’histoire, ont toujours vécu dans l’ombre de la controverse sur les mauvais commentaires et opinions exprimés par les fans et le public. Plus tard, une nouvelle trilogie a atteint le public où il a été tenté de montrer qu’une trilogie supplémentaire à l’original des années 70 pourrait être tout aussi digne, cependant, nous connaissons tous la résolution dudit récit.

Pour l’instant, Star Wars reste palpitant à travers la télévision, grâce à la série The Mandalorian qui est devenue un phénomène dans l’univers des sabres laser et du marché du streaming.

