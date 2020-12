Dans une semaine où des nouvelles surprenantes et des rumeurs juteuses sur les arachnides se sont répandues, il n’y a pas de limites à ce que nous saurons la minute suivante. Par exemple, dès l’incorporation dans le MCU (confirmée ou entendue) de personnalités emblématiques précédemment associées au monde cinématographique de Spider-Man a été digérée, ce mercredi il a été rapporté que le prochain Spider-man 3 signifiera le début de Daredevil dans la franchise de plusieurs millions de dollars. Et pas seulement ça! De plus, l’homme masqué serait joué par le même acteur qui lui a donné la vie dans la série homonyme Netflix.

Les nouvelles proviennent de Murphy’s Multiverse, un média qui gère fréquemment des informations exclusives et non officielles, mais qui provient de sources fiables. Dans ce cas, le portail déclare avoir entendu que Charlie cox Il incarnera à nouveau le démon de Hell’s Kitchen dans la suite de Spider-Man: loin de chez soi (2019). Pour cela, un accord entre l’acteur et Disney / Marvel aurait été conclu depuis des mois, bien qu’évidemment maintenu dans l’ombre.

En avril 2020, les rumeurs sur l’incorporation de Daredevil dans Spider-Man 3 sonnaient fort, et c’est à ce moment-là que Cox a été confronté à la question directe de savoir si son personnage haltèrerait le robot d’exploration de mur de Tom Holland sur grand écran. . Je n’avais pas entendu ces rumeurs, mais ce ne sera certainement pas avec mon Daredevil. Si c’est vrai, ce ne sera pas avec moi, ce sera avec un autre acteur »les Britanniques ont répondu à l’époque. Se pourrait-il que, malgré ces mots, il soit déjà conscient de son adhésion au MCU?

Le contexte actuel se prête à accorder une plus grande véracité à ce qui a été rapporté par Murphy’s Multiverse. Le 29 novembre, les droits de Netflix sur le personnage de Matt Murdock et son alter ego ont finalement expiré. De cette manière, la Maison de la Souris est désormais libre de faire avec cette propriété ce qu’elle veut, et alors que les fans ont immédiatement exigé une quatrième saison de Daredevil, Disney envisage apparemment d’intégrer d’abord le justicier de New York dans sa troisième toile d’araignée.

Spider-Man 3, réalisé par Jon Watts, a jusqu’à présent confirmé Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch et Alfred Molina comme Docteur Octopus dans son casting. Le film est actuellement en tournage à Atlanta et devrait sortir en salles le 17 décembre 2021.

Charlie Cox Daredevil Spider-Man 3



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.