Actuellement, un grand nombre de films classiques se réinventent, que ce soit avec des redémarrages ou des remakes, ce qui devient une constante au cinéma pour profiter de la nostalgie des années 80 et 90, mais certaines de ces franchises semblent aller plus loin. , puisqu’une pétition a récemment émergé sur les réseaux sociaux dans laquelle ils suggèrent que Charlize Theron star dans le remake de «Duro de Matar», quelque chose que même l’actrice elle-même a rejoint la demande.

L’actrice Charlize Theron est devenue l’une des plus grandes stars de l’action féminine ces dernières années, ayant joué dans de grands films tels que ‘Atomic Blonde’, Mad Max: Fury Road ‘ ou plus récemment «La vieille garde», Elle a donc gagné une place parmi les actrices les plus importantes du genre d’action aux côtés de Milla Jovovich.

Récemment, une demande a émergé via les réseaux sociaux pour Charlize Theron joue dans le remake de ‘Hard to Kill’, Puisque les fans ont imaginé la meilleure façon de le réaliser, l’actrice pourrait essayer de sauver sa femme, ce qui transformerait cette version en un film de vacances inclusif et il semble que l’idée a plu à l’actrice, comme elle a répondu: “Où dois-je signer?”.

Où dois-je signer https://t.co/nO47Bj28CN – Charlize Theron (@CharlizeAfrica) 8 décembre 2020

Bien que cette demande ait gagné un grand nombre d’adeptes, beaucoup d’autres ne semblent pas beaucoup d’accord, car ils la considèrent comme la franchise “ Duro de Matar ” mettant en vedette Bruce Willis en tant que classique du cinéma moderne, ils considèrent donc qu’un remake ne pourrait pas ou ne devrait pas être fait et se transforme moins en une femme en tant que protagoniste.