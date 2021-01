Les frères Joe et Anthony Russo ont été producteurs de certains films après avoir réalisé Avengers Endgame, parmi eux est Mission de sauvetage avec Chris Hemsworth ou aussi 27 ponts avec Chadwick Boseman, mais c’est avec Cerise Ils reviennent au fauteuil de direction avec Tom Holland dans le rôle titre et présentent leur première bande-annonce.

Le synopsis officiel du film est le suivant: Cherry suit le voyage sauvage d’un garçon de l’Ohio sans-abri qui rencontre l’amour de sa vie, pour risquer de la perdre à cause d’une série de mauvaises décisions et de circonstances de vie difficiles. Inspiré par le roman best-seller du même nom, Cherry présente Tom Holland dans le rôle-titre jouant un personnage dérangé qui passe de l’abandon de l’université au service en Irak en tant que médecin de l’armée et n’est ancré que par son seul véritable amour, Emily (Bravo Ciara).

Lorsque Cherry rentre à la maison en héros de guerre, il combat les démons d’un SSPT non diagnostiqué et devient accro à la drogue, s’entourant de plusieurs marginaux dépravés. Épuisant ses finances, Cherry se tourne vers le vol de banque pour financer sa dépendance, rompant sa relation avec Emily en cours de route.

Cherry arrivera le 12 mars 2021 sur la plateforme AppleTV +

Titre original: Cerise

An: 2021

Directeurs: Anthony Russo (Avengers Endgame), Joe Russo (Avengers Endgame)

Acteurs: Tom Holland, Jack Reynor

Date de sortie:12 mars 2021 (MX)

