Après avoir écrit tous les scripts des films qu’elle a réalisés, la cinéaste Chlo Zhao a révélé qu’elle avait également collaboré au scénario de son dernier travail, le film Marvel Studios, ”Éternels». S’adressant à SuperHeroHype, le directeur a déclaré:

“Je suis l’auteur de ‘Eternals’. Le générique n’a pas encore été mis à jour. Je ne sais pas ce que ce serait si je ne participais pas au scénario du film, si je ne faisais pas une grande partie du processus d’écriture. Je n’ai pas vécu cela dans ma carrière. J’ai peur que cela se produise un jour. ” Par la suite, Zhao a félicité Marvel pour lui avoir permis d’incorporer sa sensibilité dans ce film:

“Je pense que Marvel a été tellement incroyable … Kevin [Feige], Nate [Moore] Et toute l’équipe savait dès le départ ce que je voulais vraiment, vous savez, en portée et en échelle, et en même temps, l’intimité, ils savaient que je voulais les deux. Ils ont été tellement incroyables de me tenir la main tout au long du processus et de me permettre d’aller aussi loin que possible et aussi petit que possible, et comment cela s’intègre dans l’ensemble du MCU. Ce fut un processus assez incroyable. “

Angelina Jolie et Richard Madden dirigent le casting du film dans le rôle de Thena et Ikaris, avec Kumail Nanjianic dans Kingo, Lauren Ridloff dans Makkari, Brian Tyree Henry dans Phastos, Salma Hayek dans Ajak, Lia McHugh dans Sprite, Don Leecomo Gilgamesh, Gemma Chancomo Harrnecomo Harrington / Keigington Kegruo. Chevalier noir.

Créé par Jack Kirby en 1976, The Eternals est une race fictive de surhumains qui apparaissent dans les bandes dessinées des bandes dessinées américaines Marvel. Ils ont été décrits comme une branche distincte du processus évolutif qui a créé la vie intelligente sur Terre. Les instigateurs originaux de ce processus, la race extraterrestre des Célestes, se voulaient les protecteurs de la Terre, conduisant à leur inévitable guerre contre leurs homologues destructeurs, les Déviants.

L’histoire se concentrera sur Sersi et Ikaris et leurs expériences de siècles de leur romance. Sersi est un membre de la quatrième génération du groupe né à l’époque hyboréenne qui peut manipuler l’énergie cosmique pour lui donner l’immortalité virtuelle, l’invulnérabilité et la manipulation moléculaire.

Chlo Zhao (‘The Rider’) réalise le film à partir d’un scénario de Zhao elle-même avec Matthew et Ryan Firpo. Après plusieurs retards, la première aux États-Unis est prévue le 5 novembre 2021, la même semaine que dans les salles de notre pays.