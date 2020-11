S’il est entre vos mains d’inaugurer une future franchise de plusieurs millions de dollars, basée sur les best-sellers les plus appréciés des enfants et des jeunes, bien sûr, l’anxiété ou la paranoïa peuvent apparaître à tout moment. Alors c’est arrivé avec le réalisateur Chris Columbus ça a déjà commencé à filmer Harry Potter et la Pierre Philosophale (2001), il craignait qu’à tout moment Warner Bros. ne le licencie.

Dans une récente interview avec Collider, le cinéaste de 62 ans a été interrogé sur son expérience de la réalisation du premier film Wizarding World il y a deux décennies. En réponse, Columbus a clairement expliqué à quel point il était pénible de travailler avec des millions d’yeux.

“La réalité est que la pression du monde était sur nous, et sur moi en particulier parce que je savais que si je gâchais ça, tout finirait”, a déclaré le candidat aux BAFTA. Vous ne pouvez pas ruiner ce livre. Je devais donc aller sur le plateau tous les jours avec une sorte de vision tunnel en termes de ne pas penser au monde extérieur. Et c’était beaucoup plus facile il y a 19 ans, avant l’explosion d’Internet.

Et j’ajoute:

«Le premier film m’a rendu très anxieux. Pendant les deux premières semaines, chaque jour je pensais que j’allais être viré. Tout avait l’air bien, je pensais juste que si je faisais quelque chose de mal, si je me trompais, j’étais viré. Et c’était intense. Je n’ai rien versé de ce spectacle [la ansiedad] sur le plateau, il n’y avait pas de frustration. Je ne suis pas une grande gueule, je m’entends avec tout le monde et je veux que tout le monde se sente comme faisant partie de la famille, alors j’ai dû cacher ce côté de mes émotions.

Heureusement, les premières projections de test de Harry Potter et de la pierre philosophale lui ont redonné toute tranquillité d’esprit grâce à la réponse très favorable des jeunes amoureux des livres originaux, écrits par JK Rowling. Et que la coupe originale a duré environ trois heures!

«Au moment où nous finissons le film et le projetons à Chicago […] le public a adoré. Le public a juste englouti le film », a déclaré Columbus. “Le film durait deux heures et cinquante minutes à l’époque et les enfants pensaient qu’il était trop court et les parents pensaient que c’était trop long.”

Non seulement Chris Columbus n’a pas été renvoyé par Warner, mais il a pu à nouveau occuper la présidence de la direction de Harry Potter et la chambre des secrets (2002).

«J’ai eu beaucoup plus de plaisir […] C’était comme la nuit et le jour, parce qu’alors j’ai vraiment pu me détendre un peu et apporter un peu plus de mon style particulier au film », a ajouté le réalisateur.

Les chroniques de Noël: deuxième partie, Le dernier long métrage de Columbus, est désormais disponible sur Netflix Amérique latine. Avez-vous encore vu?

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.