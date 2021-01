Bien que tout indique sa retraite après “ Avengers: Fin de partie ”, via Deadline, ils rapportent que la star Chris Evans reprendra son rôle de Captain America dans l’univers cinématographique Marvel à l’avenir. Selon les médias, l’acteur de 39 ans et Marvel Studios sont sur le point de conclure un accord pour qu’Evans reprenne son bouclier.

Bien qu’à ce stade, tout soit possible puisque rien n’est officiel, la source déclare qu’il est très peu probable qu’Evans joue dans un nouvel épisode de sa franchise solo, mais qu’il reviendrait en tant que compagnon d’un autre super-héros, quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec Robert Downey Jr.et son personnage d’Iron Man, qui après son troisième film solo, a continué son rôle dans les suites de “ The Avengers ”, “ Captain America: Civil War ” et “ Spider-Man: Homecoming ”.

Le simple fait de voir Evans à une table de négociation pour rejouer le personnage est déjà une avancée significative, car il y a des mois, la star a déclaré à d’innombrables occasions que “ Endgame ” serait son dernier film en tant que super-héros.

Il ne faut pas oublier [SPOILER ‘Endgame’] que dans le dernier épisode de The Avengers, Steve Rogers voyage dans le temps pour ramener les différentes Infinity Stones à leurs endroits correspondants, choisissant ainsi de rester dans le passé avec son véritable amour Peggy Carter, pour apparaître plus tard comme un vieil homme passant son bouclier à Sam Wilson / Falcon, personnage joué par Anthony Mackie [Fin SPOILER].

Enfin, l’article explique comment les représentants de Marvel ont approché Evans pour évaluer la possibilité de son retour et comment, au fur et à mesure que les conversations progressaient pendant des semaines, l’acteur a commencé à montrer plus d’intérêt et les chiffres ont commencé à être traités. s’ils sont présumés, ils seront outrageusement élevés.