Après des semaines de préparation, de rumeurs et d’autres problèmes, il semble que le quatrième film tant attendu de la franchise du dieu asgardien commence enfin la production en Australie, la photo du premier jour de tournage de “ Thor: Love and Thunder ” a été partagée.

Divers membres de la distribution se sont rendus en Australie et ont participé à la quarantaine obligatoire de 14 jours du pays., se préparant à passer son temps devant les caméras.

Pour Chris Hemsworth, le réalisateur Taika Waititi et quelques autres membres de la distribution, mardi était le premier jour de tournage officiel.

C’est Hemsworth lui-même qui a publié la photo du premier jour des enregistrements “ Thor: Love and Thunder ” sur son compte Instagram, partageant des photos d’une cérémonie traditionnelle à laquelle lui et Waititi ont participé.

Il a utilisé le message non seulement pour annoncer le début du tournage, mais aussi pour informer les autres sur la signification de la journée de division de l’Australie., qui a lieu le 26 janvier.

“Un beau début de tournage aujourd’hui avec une cérémonie d’accueil au pays des danseurs gamay de la nation Gadigal et Bidiagal et la performance et la karakia des danseurs maoris de Te Aranganui”, a écrit Hemsworth.

Les Australiens autochtones peuvent être tout aussi fiers de ce pays, mais beaucoup considèrent le 26 janvier comme une date qui signifie le début de la dépossession, des épidémies de maladies, de la violence aux frontières, de la destruction de la culture, de l’exploitation, des abus, de la séparation des familles et de la soumission à des politiques de contrôle social extrême.

Chris Hemsworth est de retour en tant que Thor dans le prochain film et sera rejoint par des visages familiers du MCU comme Tessa Thompson, Jaimie Alexander et Natalie Portman., ainsi que des Gardiens de la Galaxie comme Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan et Sean Gunn.

La date de sortie de ‘Thor: Love and Thunder’ sera le 6 mai 2022 dans les salles.