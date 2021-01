Le dieu du tonnerre est prêt à revenir sur les plateaux d’enregistrement, puisqu’après plusieurs mois d’attente provoqués par la pandémie de Covid-19, l’acteur qui donne vie à ce personnage, Chris Hemsworth, l’a annoncé ce 19 janvier la date de début des enregistrements «Thor: Love and Thunder».

Comme on le sait, un quart de l’Asgardian aura lieu en Australie et depuis la fin de l’année dernière, il a été rapporté que plusieurs acteurs qui participeront au film sont arrivés dans ce pays, par exemple, Tessa Thompson (Valkyrie), Natalie Portman (Jane Foster), Christian Bal (Gorr the God Butcher), Chris Pratt (Star-Lord), Karen Gillan (Nebula), Dave Bautista (Drax) et Matt Damon avec un caractère mystérieux.

Malgré ce qui précède, la date de début des enregistrements de “ Thor: Love and Thunder ” était inconnue, jusqu’à présent, puisque Hemsworth a partagé sur son compte Instagram une image de lui et de sa famille sur l’île Lord Howe, en Australie, où ils ont passé leurs vacances. une fois, juste là, il a dit que cette semaine le tournage commencerait. “Super de s’évader à @visitlordhoweisland pendant quelques jours avant de commencer #thorloveandthunder cette semaine!”, A écrit le célèbre.

On sait peu de choses sur l’intrigue qui aura une suite, seulement que Gorr sera le principal méchant; que Guardians of the Galaxy apparaîtra, l’équipe qui a “adopté” le protagoniste après les événements de ‘Avengers: Endgame’; Jane Foster sera la nouvelle déesse du tonnerre et Lady Sif reviendra, selon les rumeurs, pour ruiner la relation entre Thor et Foster.

Thor: Love and Thunder ‘se poursuit sous la direction de Taika Waititi, sa première mondiale est prévue pour le 6 mai 2021, une date qui a dû être retardée en raison de la pandémie de coronavirus qui a touché l’ensemble de l’industrie cinématographique et qui ne devrait pas interrompre le tournage qui aura lieu au cours de ces mois.