Après Wonder Woman et Star Trek, Chris Pine a été signé dans une nouvelle franchise de films (potentielle), sous le titre discret de Donjons et dragons. Le célèbre et fantastique jeu de rôle sera à nouveau adapté pour le grand écran, grâce au financement de Paramount Pictures et de Canada’s Entertainment One (eOne), producteur et distributeur de contenu lié à la marque Hasbro.

Selon Deadline, Chris Pine a conclu un accord qui lui permettra d’affronter la star du prochain film d’action en direct Dungeons & Dragons, à travers un personnage encore inconnu. En plus de diriger, Jonathan Goldstein et John Francis Daley (Game Night) a écrit le scénario du projet, basé sur un brouillon de Michael Gilio (Kwik Stop).

Selon les rapports, depuis 2019, il a été promis que cette nouvelle adaptation cinématographique comporterait un casting d’ensemble (plusieurs personnages principaux) et fournirait «une approche subversive du jeu». Bien que seul Pine ait été sécurisé au sein du casting, il est déjà prévu d’organiser le tournage au cours du premier trimestre de 2021 à Belfast, en Irlande du Nord.

À propos d’une date de sortie provisoire, les informations IMDb indiquent que 27 mai 2022 comme la case marquée sur le calendrier. La marque eOne sera distribuée au Royaume-Uni et au Canada, tandis que Paramount le fera dans le reste du monde.

Créé en 1974, “Dungeons and Dragons” est considéré comme un pionnier des jeux de rôle modernes, où les participants créent leurs propres personnages guerriers et explorent divers décors fantastiques, résolvent des énigmes et gagnent des points d’expérience. Des années après sa publication, le premier film sorti en salles Donjons et dragons (2000), mal accueilli par la critique, bien que deux suites suivent encore. À cet égard, Warner Bros.envisageait un nouveau projet de film qui a finalement été annulé fin 2017, après un conflit de droits avec Hasbro.

Nous reverrons Chris Pine dans les salles le jeudi 17 décembre prochain, lors de sa première Wonder Woman 1984 au Mexique. Arrêtez-vous pour les premières réactions à la suite dirigée par Patty Jenkins.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.