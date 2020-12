Prêt pour la première de son prochain projet, “ Wonder Woman 1984 ”, Variety rapporte que l’acteur Chris Pine a entamé des discussions pour jouer dans l’adaptation du jeu de rôle populaire pour Hasbro, eOne et Paramount Pictures, ‘Donjons et Dragons». Le film sera écrit et réalisé par John Francis Daley et Jonathan Goldstein, responsables de comédies telles que «Vacation» (2015) et «Game Night» (2018).

Précédemment entre les mains de Warner Bros., ce nouveau film est passé par différents réalisateurs tels que Chris McKay et Rob Letterman, ainsi que des acteurs de la stature d’Ansel Elgort. Pour certaines raisons ou d’autres, le projet ne s’est pas concrétisé, ce qui semble changer maintenant avec Paramount et l’équipe formée par Goldstein et Daley, qui dirigeront le film et réviseront la première ébauche du scénario de Michael Gilion.

«Dungeons and Dragons», l’un des jeux de rôle par excellence, est devenu populaire en 1974 et a depuis rassemblé des millions de fans à travers le monde. Pendant plus de quatre décennies, le jeu a influencé de nombreux autres auteurs, réalisateurs et concepteurs de jeux vidéo. Le film est en développement depuis 2013, bien que le différend sur ses droits entre le studio et Hasbro (maison mère de la maison d’édition Wizards of the Coast) ait causé un premier retard dans le projet, jusqu’à ce que les problèmes soient résolus en 2015.

Initialement adapté pour le petit écran en tant que série télévisée d’animation en 1983, le jeu de rôle de Gary Gygax et Dave Arneson a été transformé en film en 2000 avec “ Dungeons & Dragons ”, un film d’action en direct réalisé par Courtney Solomon et avec Justin Whalin, Marlon Wayans ou Jeremy Irons, entre autres. La vérité est que le film n’a pas du tout été un succès critique ou public, bien qu’il ait conduit à une suite télévisée en 2005 intitulée “ Dungeons and Dragons: Wrath of the Dragon God ”, ainsi qu’à un autre épisode direct. vidéo en 2012, «Dungeons & Dragons: The Book of Vile Darkness».

La première du film est prévue le 27 mai 2022.