La nouvelle modalité de premières de films présentée par Warner Bros. a été applaudie par une partie du public qui a demandé que les films sortent en même temps dans les cinémas et sur les plateformes de streaming, cependant, Hollywood n’a pas été aussi enthousiaste à ce sujet. plan, un exemple récent est que le directeur de ‘Inception’, Christopher Nolan a critiqué HBO Max et WB pour cette idée.

Il faut se rappeler qu’il y a quelques jours Warner Bros a annoncé que 17 de ses prochains longs métrages atteindraient à la fois les petits et les grands écrans, ceci parce que la pandémie de coronavirus a provoqué la fermeture de la grande majorité des cinémas et ceux qui restent ouverts ne le sont pas. ils peuvent accepter 100% de leurs clients. Donc, pour soi-disant ne pas perdre plus d’argent et pour que le public puisse profiter de nouveaux films, la vidéo à la demande a été choisie.

Malheureusement, Nolan n’a pas vu favorablement, car dans un message qu’il a donné au portail The Hollywood Reporter, il a déclaré que HBO Max était le “pire plate-forme de streaming “,car il considère que c’est une insulte à tous les septièmes artisans qui s’efforcent de faire de leurs films une expérience unique pour les théâtres:

“Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et les plus grandes stars de cinéma se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le meilleur studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming.”

De même, le cinéaste a souligné que WB ne sait pas ce qu’il fait, car au lieu de leur profiter, cela leur nuira économiquement, se transformant en une perte financière très grave: «Warner Bros. avait une machine incroyable pour faire apparaître le travail d’un cinéaste dans tous pièces, à la fois dans les théâtres et à la maison, et ils le démontent au moment où nous parlons. Ils ne comprennent même pas ce qui leur manque. Sa décision n’a pas de sens économique, et même l’investisseur le plus occasionnel de Wall Street peut voir la différence entre perturbation et dysfonctionnement. “

En plus de Christopher Nolan critiquant HBO Max, The Hollywood Reporter a rapporté que le directeur de The Suicide Squad, ‘ James Gunn n’est pas satisfait de cette décision, bien qu’il n’ait rien exprimé jusqu’à présent. Ce même sentiment d’insatisfaction est ressenti par les analystes qui soulignent que WB «a commis une grave erreur».

Mais si c’était le cas, cela ne pourrait pas être étendu à des motifs juridiques, car WarnerMedia a envoyé les 17 films à HBO Max, sa plate-forme de streaming, pour le promouvoir également sur le marché, de sorte qu’il n’a pas fait d’offres à d’autres services de streaming, ce qui ennuyait plusieurs studios de cinéma, dont Legendary Pictures, qui négociait avec Netflix pour lancer «Godzilla vs Kong», un film dans lequel il a investi 75% de son budget. On dit donc qu’il pourrait poursuivre WB en justice.

Pour voir si tout ce plan que WarnerMedia a fonctionne, il faudra attendre le 25 décembre, jour de la sortie de «Wonder Wonder 1984», le premier film qui sera disponible à la fois en salles et sous forme virtuelle. Même si dans Mexico sortira le 17 décembre uniquement sur grand écran.