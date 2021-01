En décembre dernier, nous avons signalé que Christopher Nolan, un contributeur fréquent à Warner Bros Pictures, n’était pas du tout satisfait de la décision du studio de sortir ses films pour 2021 simultanément dans les deux salles américaines et sur HBO Max. Les critiques sont venues de tous les horizons, au point de se demander si la stratégie causerait plus de dommages à WB qu’ils ne le pensaient initialement.

Selon les dernières nouvelles du Wall Street Journal, le cinéaste ne souhaite pas travailler à nouveau avec le studio, principalement en raison de l’énorme déception qu’il a été causée par la décision de l’entreprise de sacrifier l’expérience cinématographique. De cette façon, le film de science-fiction 2020 «Tenet» serait le dernier projet commun de Nolan et du studio après 18 ans de collaboration.

Le réalisateur acclamé a commencé à travailler avec Warner Bros. en 2002 sur le thriller psychologique, “Insomnia”, avec Al Pacino, Robin Williams et Hilary Swank. Plus tard, d’autres œuvres notables telles que “ The final trick: The prestige ” (2006), “ Origin ” (2010), “ Interstellar ” (2014) ou “ Dunkerque ” (2017), bien sûr sans oublier la trilogade “ The dark knight ‘, avec Christian Bale dans le rôle de Batman.

Revenant à “ Tenet ”, le film mettant en vedette John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson et Kenneth Branaghtermin a rapporté 347 millions de dollars dans le monde (293 millions à l’international), un chiffre qui couvrait à peine son budget de 200 millions et que il aurait certainement été bien supérieur une autre année.