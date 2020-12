Une nouvelle voix vient s’ajouter aux nombreuses critiques reçues par Warner Bros. suite à sa décision de sortir ses films simultanément en salles et sur HBO Max. Il s’agit de Christopher Nolan, fervent défenseur des cinémas qui, pendant la pandémie, a écrit une lettre à James Cameron demandant des fonds pour aider les chaînes de cinéma en difficulté.

“Oh, je veux dire l’incrédulité”, a déclaré Nolan à ET Online. “Surtout la façon dont ils l’ont fait. Il y a tellement de controverse autour de ça, parce qu’ils ne l’ont dit à personne. En 2021, ils ont certains des meilleurs cinéastes du monde, ils ont quelques-unes des plus grandes stars du monde qui ont travaillé pendant des années. dans ces projets qui sont censés être de grandes expériences sur grand écran. Et maintenant, ils sont utilisés comme un chef de file pour le service de diffusion, sans aucune consultation. Il y a donc beaucoup de controverse. C’est très, très, très, très désordonné. Ce n’est pas la manière de traiter les cinéastes, les stars et les gens qui ont tant donné pour ces projets. Ils méritent d’être consultés et informés de ce qui allait se passer avec leur travail. “

Nolan, qui a exprimé son intérêt à voir l’expérience théâtrale se remettre à un moment donné et rester une partie importante de notre écosystème malgré le sentiment que l’industrie cinématographique utilise la pandémie comme excuse, a conclu en disant:

«Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et les plus grandes stars de cinéma se sont couchés la nuit dernière en pensant qu’ils travaillaient pour le meilleur studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de diffusion. Warner Bros. avait une machine incroyable pour faire sortir le travail d’un cinéaste partout, au théâtre et à la maison, et ils le démontent au moment où nous parlons. Ils ne comprennent même pas ce qu’ils perdent. et même l’investisseur le plus occasionnel de Wall Street peut voir la différence entre une perturbation et un dysfonctionnement. “