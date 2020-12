Le tremblement de terre commercial que Warner Media a généré continue de faire parler les gens et est maintenant l’un des cinéastes qui s’est le plus battu pour l’expérience cinématographique, et peut-être avec Clint Eastwood des réalisateurs gâtés de WB, Christopher Nolan a pris position sur les plans de sortie. dans les salles et sur HBO Max le même jour.

Le plan de Warner Media est de présenter tous ses titres 2021 – un total de 17 – sur HBO Max simultanément, ils seront sur la plateforme pendant un mois puis ils continueront dans les cinémas et puis il viendra la location et la vente de VOD.

«Certains de nos grands cinéastes et de nombreuses stars de cinéma se sont endormis une nuit en pensant qu’ils travaillaient avec le meilleur studio de cinéma et s’est réveillé pour découvrir qu’ils travaillaient maintenant pour le pire service de streaming»

«Warner Bros. avait une machine incroyable qui permettait aux cinéastes de travailler n’importe où, à la fois au cinéma et à la maison, et ils démantèlent ça maintenant. Ils ne comprennent pas ce qui leur manque. Sa décision n’a aucun sens économique, et même les investisseurs les plus occasionnels de Wall Street peuvent voir la différence entre une panne et un dysfonctionnement. “ Christopher Nolan a noté dans un communiqué publié par THR.

Pour le moment, beaucoup de personnes impliquées à Hollywood sont contrariées par cette décision prise par Warner Media et Christopher Nolan n’est qu’un de plus sur une longue liste, mais le réalisateur de Tenet a été l’un des premiers – et sans aucun doute le plus important – membres qui ont donné leur avis sur le sujet, il faut aussi considérer que depuis Insomnia le réalisateur entretient une relation saine et exclusive avec le studio, seul The Prestige étant un titre qu’il a réalisé pour Touchstone.

Un agent talentueux à Hollywood qui a choisi de rester anonyme a déclaré “Warner a commis une grave erreur. Jamais autant de gens n’ont été contrariés par une seule entité«Et de la même manière, non seulement des avocats se préparent à intenter une action en justice contre le studio, mais divers syndicats tels que des acteurs, des producteurs, des scénaristes et des réalisateurs devraient y adhérer.

Trois éléments principaux sont attaqués pour les décisions qu’ils ont prises: John Stankey, PDG de la société mère AT&T, Jason Kilar PDG de la subdivision Warner Media Oui Ann Sarnof, PDG de la subdivision suivante: Warner Bros. Qui, de l’avis d’un agent anonyme “Ils ne comprennent pas l’industrie cinématographique, et ils ne comprennent pas les relations avec les différents talents”

Plusieurs réalisateurs et talents sont impliqués dans ce qui pourrait être le plus grand drain de talents d’un studio ou le refus d’y travailler. On dit que James Gunn n’est pas d’accord non plus, Lin Manuel Miranda et Jon M. Chu avec In the Heights, qui a rejeté un contrat millionnaire avec Netflix pour avoir réalisé cette comédie musicale à voir sur grand écran, Denis Villeneuve et tout le talent de Dune, Steven Spielberg et West Side Story.

Pour l’instant, Legendary pourrait tôt ou tard intenter une action en justice à ce sujet avec ses propriétés Godzilla vs Kong et Dune.

christopher nolan warner bros



Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, voir non seulement les bons films, mais aussi les mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.