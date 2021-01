Contrairement à ce que pensaient certains internautes américains, Chuck Norris n’a pas participé à l’émeute au Capitole. Cela a été confirmé par l’acteur lui-même sur son compte Twitter.

Le gars qui a été confondu avec Chuck Norris sur Capitol Hill.

Il y a quelques jours, un environnement de violence, d’incertitude et de chaos a été vécu dans le pays voisin, lorsque l’actuel président, Donald Trump, a incité de nombreux citoyens à tenter un blocus de masse, ceci afin de déjouer la décision de ratifier le démocrate. Joe Biden en tant que président élu. Là, les attaques et affrontements avec la police étaient à l’ordre du jour. En fait, plusieurs actrices, acteurs et réalisateurs hollywoodiens ont offert leurs réactions à la situation.

Parmi les hordes de personnes qui ont marché et causé la destruction, un individu ayant une ressemblance raisonnable avec l’acteur et l’artiste martial a été vu.. Ensuite, les utilisateurs du réseau social de l’oiseau ont eu la tâche de partager leurs réflexions sur l’apparence supposée du producteur également. Certains avaient même remarqué qu’en raison de certaines différences dans les traits du visage, ce n’était pas la même personne. Même ainsi, Norris a dû écrire un court message pour éclaircir la question. Voici ce qu’il avait à dire:

J’ai récemment appris qu’il y avait un sosie de Chuck Norris lors des émeutes de DC Capitol. Ce n’était pas moi et je n’étais pas là. Il n’y a pas de place pour la violence d’aucune sorte dans notre société. Je suis et serai toujours pour la loi et l’ordre. Votre ami, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL – Chuck Norris (@chucknorris) 12 janvier 2021

«J’ai récemment appris qu’il y avait quelqu’un comme Chuck Norris lors des émeutes de DC Capitol. Ce n’était pas moi et ce n’était pas là. Il n’y a de place pour aucune sorte de violence dans notre société. Je suis et serai toujours avec la loi et l’ordre. Son ami, Chuck Norris. “

De même, Erik Kritzer, représentant du karaté, a fait la déclaration suivante à l’Associated Press:

“Chuck reste dans son ranch au Texas, où il a été avec sa famille”, a-t-il déclaré.

Plus tard, il a pris le temps de plaisanter, assurant que le sujet pris dans la foule partageait certaines caractéristiques avec l’interprète, mais que «Chuck est beaucoup plus beau».

Ce n’est pas le premier cas d’une célébrité confondue avec l’un des manifestants, car beaucoup de gens pensaient que Jay Kay, chanteur de Jamiroquai, était présent (via).

Chuck Norris n’était pas aux rassemblements à DC

Chuck Norris n’a pas protesté dans le Capitole des États-Unis, mais à la réflexion, il est logique que beaucoup croient que, car, à des occasions précédentes, l’athlète a déjà clairement exprimé son soutien à Donald Trump et au parti républicain.

chuck norris capitol



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.