En 1990, l’assistant des effets spéciaux Tom Savini réalisé le remake de Nuit des morts-vivants, une mise à jour non seulement du maquillage mais des thèmes du film original et de celui, écrit – comme celui-là – par George A. Romero, c’était en fait une tentative de son directeur de reprendre le contrôle de sa créature. La bande originale était dans le domaine public depuis 1968 en raison d’une erreur du distributeur, mais elle devait augmenter 250 fois son budget initial, dont Romero ne voyait guère un centime.

L’un des changements les plus significatifs par rapport à la version 1990 est le personnage de Barbra, le premier à affronter un zombie dans le film et qui, réduit à la catatonie dans l’original, est ici la véritable héroïne. Face à la brutalité dont seuls les êtres humains sont capables, elle a le meilleur dialogue du film: «Ils sont nous», dit-elle en voyant comment les survivants ont accroché des zombies à un arbre, et se sont amusés à leur lancer des pierres et à jouer avec eux pour cibler le tir. “Nous sommes eux et ils sont nous.”

Et est-ce qu’aucun film de zombies ne parle de zombies. Le nouvellement sorti Zombie Station 2: PéninsuleLa suite du film de 2016 tourne autour de Jung-seok, un ancien militaire sud-coréen qui porte le blâme pour ne pas avoir sauvé son neveu et sa soeur lors de l’épidémie. Maintenant, l’infection a été contrôlée et les zombies confinés dans la péninsule. Le désormais mercenaire est envoyé de Hong Kong pour récupérer un camion abandonné plein d’argent: une mission dans laquelle les zombies semblent être juste un autre obstacle à surmonter, avec les milices urbaines et la propre cupidité du protagoniste.

Le dicton dit qu’il faut avoir plus peur des vivants que des morts, et des dernières saisons de The Walking Dead ou de séries comme To the Lake (Epidemiya, 2019) – le spectacle russe qui Stephen King recommandés avec beaucoup d’enthousiasme sur Twitter, et dans lesquels un zombie est rarement vu – ils ont montré que, bien que les morts suivent en titubant, sur leurs talons, ce sont les vivants qui sont des héros et des méchants, des protagonistes et à leur tour des obstacles dans le combat désespéré et condamné d’avance à survivre à sa propre mortalité.

Si le zombie produit l’horreur, c’est peut-être parce qu’il mine la croyance que celui qui meurt est «dans un meilleur endroit», que les chagrins finissent dans l’au-delà. Le récit de «l’apocalypse zombie», dans lequel la civilisation telle que nous la connaissons est frappée par un fléau de morts-vivants, est désormais monnaie courante. Cependant, des films récents ont montré l’adaptabilité du cinéma zombie: c’est le cas de Le guéri (2017) – où le remède est pour le zombie, non pour le préjugé envers celui qui a été guéri -; ou le français La nuit a devouré le monde (2018), chronique du vide selon lequel l’isolement volontaire n’est que la «nouvelle normalité» de la fin du monde.

Et il n’y a pas si longtemps, ils ont marché parmi nous. Dans le folklore haïtien, un cadavre est appelé un zombie qui est ramené à la vie par un “bokor” – un sorcier, ou une sorcière – et qui est sous son contrôle grâce à des substances qui, sans causer de mort réelle, produisent une sorte de coma. C’est à quoi il ressemble dans des films comme White Zombie (avec Bela Lugosi dans le rôle du sorceleur); J’ai marché avec un zombie et, plus récemment, dans The Believers (1987) ou The Serpent and the Rainbow (1988), réalisé par Wes Craven et basé sur un livre de Wade Davis: le journal d’un voyage en Haïti dans lequel il espérait trouver des preuves d’un anesthésique appelé Tetrodotoxin, qui expliquerait ces histoires.

Dans la tradition de ces films, le zombie n’est un mort-vivant que dans le sens où il aurait été présumé mort après une brève maladie, seulement pour qu’un parent ou une connaissance le retrouve plus tard travaillant dans les plantations de canne à sucre. comme un serviteur ou un esclave. Ce n’est que lorsque Romero a tourné la version originale de Nuit des morts-vivants que ce qu’il appelle «goules» dans le film – un terme tiré du folklore arabe et qui fait référence à un démon qui erre dans les cimetières et se nourrit de chair humaine – devrait quitter les terres de la légende pour devenir un prototype des morts-vivants authentiques .

Bien que le film de Romero ait répondu au panorama social convulsif des États-Unis dans les années 1960, aux guerres de Corée et au Vietnam et au mouvement des droits civiques, la vérité est que chaque fois que le zombie est sorti de sa grave l’a fait poussé par un appétit particulier. Ainsi, le soi-disant «zombie Romero» implique un commentaire social, une allégorie de la façon dont nous nous dévorons dans la société capitaliste, une idée que le réalisateur élabore dans Dawn of the Dead, version 1978, et dans celui que la recherche de propriété empêche la culture de faire face à ses problèmes.

Ainsi, et comme beaucoup d’autres monstres de l’histoire du genre, le zombie a depuis évolué, s’adaptant à maintes reprises au zeitgeist de l’époque. C’est une allégorie de la mort elle-même, lentement mais sûrement: faibles et maladroits, les zombies deviennent mortels à mesure que leur nombre augmente. Romero devait donner naissance aux “zombies correlon” apparus pour la première fois à la fin des années 1990, dans des jeux vidéo hors du Japon tels que Resident Evil ou The House of the Dead, et qui sont non seulement plus agressifs mais plus intelligent.

Cette nouvelle renaissance des zombies allait inspirer des films comme Extermination; le remake de 2004 de Dawn of the Dead réalisé par Zack Snyder, et même des comédies, comme Shaun of the Dead. Cependant, il faudra attendre la fin de la première décennie du nouveau millénaire pour que, lentement mais sûrement, des films comme Fido (2006), Wasting Away (2007) ou Mon petit ami est un zombie (2013) apporteront l’humanisation avec eux. du monstre, transformé en une figure attachante: en animal de compagnie à dresser, ou à apprivoiser – ce que Romero souligne déjà dans Day of the Dead (1985) – ou même en partenaire idéal, qui sera toujours là pour nous.

Plus de peur des vivants

Déjà à Gare Zombie: Train pour Busan, Cette apocalypse zombie était à la fois un prétexte et une toile de fond pour le drame de Seok-woo, un bourreau de travail divorcé dont la fille lui a demandé de passer son anniversaire avec sa mère à Busan, en Corée du Sud. Une fuite de produits chimiques dans une usine biotechnologique voisine déclenche alors l’épidémie de virus qui se propagera à travers le pays, et alors que les passagers luttent pour survivre au voyage de Séoul à Busan, Seok-woo trouve une chance de raviver son instinct paternel et se racheter avec sa fille dans une fin qui était un pur mélodrame, oui, mais aussi la raison de l’histoire.

Réalisé à nouveau par Yeon sang-ho, Peninsula n’est pas une suite de ce dernier car ce n’est pas une continuation en soi, bien qu’elle se déroule dans le même univers. C’est aussi plus un mélodrame d’action et de famille qu’un film d’horreur. Si le premier opus faisait partie du boom du cinéma de genre coréen qui a produit des films tels que The Host (Gwoemul, 2006) – encore un autre film dans lequel les liens familiaux sont plus forts que n’importe quel monstre – et Seoul Station (Seoulyeok, 2016) – préquelle animée qui a été créée peu de temps après l’original – préfigurait déjà la franchise en devenir. Ce nouvel opus ne fait que confirmer la condition spéculaire du zombie, mais aussi la nécessité de voir au-delà de cette réflexion.

Sorti en Corée du Sud en juillet de cette année, le film aurait été projeté au Festival international du film de Busan, et avait été sélectionné pour une projection au Festival de Cannes, qui a été annulé en raison de la pandémie COVID-19. Il est toujours curieux que, dans la situation qui rappelle le plus une apocalypse zombie, beaucoup se déclarent déçus par l’absence de morts-vivants, alors qu’il suffirait de se tourner vers le miroir pour les voir là-bas, répétant sans cesse leurs routines. Comme le dit Joseph Maddrey dans le livre Films d’horreur des années 1980: pas des zombies littéraux, mais figuratifs: «des personnages qui refusent de changer même si le monde a changé autour d’eux».

Avant sa mort en 2017 – il est mort dans son sommeil après une brève bataille contre le cancer du poumon – George Romero a critiqué le fait que, même après quelque chose d’aussi catastrophique que les attentats du 11 septembre, les États-Unis ne semblaient pas être capable de changer. Et que faut-il pour nous changer, se demanda-t-il? Quand la fin s’avère ne pas être la fin et que la vie continue malgré tout, il ne suffit pas de continuer, d’avancer tant que nous le pouvons encore.

Il faut apprendre à vivre sérieusement.

