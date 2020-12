Il y a du cinéma pour tous les goûts, cela ne fait aucun doute. Malheureusement, bien qu’il existe une diversité croissante des genres narratifs, on ne peut pas en dire autant des protagonistes des histoires qui apparaissent dans ces genres.. Aujourd’hui, les soi-disant «minorités» se frayent un chemin dans une industrie qui, pour une raison quelconque, ne fait que se réveiller à tout ce qui existe. Ce n’est pas pour rien que l’Académie des arts et des sciences du cinéma des États-Unis a récemment présenté ses règles d’inclusion – bien nécessaires – pour l’admissibilité aux Oscars. Justement, l’un de ces groupes “sous-représentés”, et qui apparaît dans lesdits critères, sont les personnes handicapées. Pensons-y: à quelle fréquence voyons-nous un personnage vedette qui a une déficience physique?

Cette même question a été posée Jenni Gold il y a plusieurs années, quand il a quitté l’école de cinéma de l’Université de Floride centrale. Elle utilise un fauteuil roulant en raison d’une dystrophie musculaire. Cependant, cela ne l’a pas empêché de trouver un moyen de faire fonctionner une caméra et de s’aventurer pour diriger le documentaire CinemAbility: Art of Inclusion., compte rendu pertinent de la manière dont Hollywood a dépeint le handicap à travers l’histoire.

J’ai eu l’occasion de parler – exclusivement pour Cinéma PREMIERE– avec ce cinéaste, qui fait partie de la Directors Guild of America. Dans la conversation, nous abordons les défis qui se posent lors de la mise en place d’une production, dans un monde qui se demande encore s’il vaut la peine d’ouvrir les portes du succès à toutes ces personnes qui semblent «différentes». Heureusement, elle a volé les clés et est entrée par effraction.

Folie: le secret du succès

«Cela m’a aidé à être têtu. […] C’est une entreprise difficile. […] Quelqu’un a dit un jour: «Ne vous mettez pas entre Jenni et son film» », rit le cinéaste.

Cinéaste Jenni Gold.

Pour l’or, il y a quelque chose de “plus important que l’oxygène”: des images en mouvement. Depuis qu’il a eu sa première approche avec un film, il savait que le cinéma était le meilleur moyen de connaître des aspects de la vie qui ne pouvaient être vécus dans sa propre chair, étant donné sa condition.

«J’ai vu Rocky II à Miami, j’étais très jeune. Dans le combat avec Apollo, il y a une scène où les deux sont au sol. J’ai remarqué comment les gens criaient et étaient excités [en esa parte]. J’ai réalisé comment le cinéma affecte les gens.

Lorsque la cinéaste a commencé à parler de ses motivations, des raisons pour lesquelles elle a décidé de se consacrer à la création de projets audiovisuels, ses paroles ont longtemps résonné dans ma tête. Je suis journaliste, mon film préféré est Rocky, de 1977 et j’ai aussi un handicap. Dans mon cas, il a été causé par une petite paralysie cérébrale dès la naissance. Ma partie motrice n’est pas bien développée, mais la zone cognitive est restée intacte.

J’avais 16 ans quand, poussé par cette capacité de réflexion, j’ai eu l’idée la plus folle de ma vie: «Je veux me consacrer au cinéma» (The Fools Who Dream, de La La Land joue). Avec ce rêve en tête, je suis entré pour étudier le Bachelor en Communication, que j’ai déjà étudié depuis un peu plus d’un an. Aussi, j’écris ces lignes sur un site alimenté par des pairs qui ont la même passion que moi. La persévérance fonctionne! Ce serait un euphémisme de dire que j’aime les films. Avant, les films n’étaient rien de plus qu’un divertissement pour moi. Cependant, maintenant, il me serait impossible de vivre sans eux. Ils sont devenus ma langue préférée.

Après avoir consommé avidement les histoires à l’écran, un jour je me suis posé une question: “Je ne peux pas être la seule personne à vouloir passer derrière la caméra même avec un problème de santé, n’est-ce pas?” Je suis allé sur Google et j’ai tapé: “réalisateurs handicapés”. Ainsi, j’ai trouvé Jenni et son histoire. Je ne nie pas que la première chose qui m’a attiré vers le texte sur lequel j’avais cliqué étaient les photographies d’accompagnement; En eux, Jenni a posé avec Jane Seymour, Ben Affleck, Jamie Foxx, Gary Sinise, Marlee Matlin, Geena Davis et William H. Macy (tous donnent des interviews très pertinentes dans le film). Comment l’avait-il fait? Merci à une merveilleuse idée.

Jenni Gold avec Jamie Foxx.

«Ils ont écrit un article sur moi – un réalisateur en fauteuil roulant – pour le Los Angeles Times. Des amis sont donc venus me voir et ont dit: «Nous voulons faire un documentaire sur vous, et j’ai dit:« Non! Que vont-ils faire, me suivre partout? Je n’ai rien fait. C’est stupide’. Et puis j’ai dit: «Si vous voulez faire un film sur le handicap, pourquoi ne pas en parler sur l’histoire du handicap au cinéma? […] J’ai gardé cette idée dans un tiroir de mon bureau à l’arrière d’Universal Studios, mais j’ai un ami qui est publiciste, alors je l’ai invité à lui parler de tous mes projets et pour obtenir des conseils sur lequel je devrais me concentrer. Il a trouvé cette idée dans le tiroir et a dit: «Pourquoi ne faites-vous pas cela?» Et j’ai dit: «Eh bien, je ne veux pas qu’ils pensent que tout en moi est une question de handicap. Il a répondu: «Si ce n’est pas vous, qui d’autre va le faire?

Les pièces ont commencé à s’adapter

Lorsqu’elle a finalement été convaincue que l’idée du documentaire CinemAbility: Art of Inclusion avait du potentiel, Jenni s’est mise au travail. La première personne à qui il est allé était l’acteur Danny Murphy, qui est devenu tétraplégique après un accident. Par coïncidence, il était ami avec deux réalisateurs qui l’ont recruté pour leurs films Crazy About Mary ou Irene, Me and My Other Me.

«Danny s’est impliqué et les frères Farrelly se sont impliqués! […] Un effet boule de neige a été créé, tout à coup, il est devenu de plus en plus grand et [de repente] Je le faisais déjà », nous raconte le cinéaste.

Nous existons

Après deux minutes de lecture de l’article, j’ai réalisé une chose. Je n’avais pas vraiment bien regardé à quoi ressemblait Jenni. En la regardant de plus près, j’ai presque sauté de joie. Il s’avère que dans son fauteuil roulant, elle a un chariot monté (l’appareil qui permet de déplacer la caméra sur un axe pour obtenir les prises de vue). C’est un système futuriste, mais en même temps sobre: ​​quand il retient votre attention, il vous surprend, mais petit à petit on s’habitue à le voir comme quelque chose d’organique.

Jenni Gold dirige Jane Seymour sur le tournage de CinemAbility (2012).

J’ai immédiatement commencé à chercher autant d’informations que possible sur le projet, voyant le succès de Jenni comme une validation de mon rêve. La réalité est que, aussi idyllique que cela puisse paraître, je n’ai jamais pensé que je ne pourrais pas atteindre ce que je m’étais fixé comme objectif; Cependant, la voir sur le plateau, souriant d’une oreille à l’autre, devant son propre travail, c’était comme une tape dans le dos, comme si une voix me disait: «Tu es sur la bonne voie».

Il y a un moment dans le documentaire où les interviewés débattent de l’opportunité de recruter des acteurs et actrices non handicapés dans des rôles de personnages handicapés. Évidemment, les réponses varient: alors que certains ne considèrent pas qu’il y a un problème plus grave, d’autres le comparent au blackface, la pratique de maquiller sombre quelqu’un pour le «déguiser» en noir. Cependant, il est également vrai qu’il y a une question de disponibilité de talent, mais aussi de temporalité: lorsque Sinise jouait le lieutenant Dan dans Forrest Gump en 1994, il n’y avait pas beaucoup de choses qui encourageaient les personnes handicapées physiques à poursuivre une carrière d’acteur. . C’est lui qui a été choisi pour jouer quelqu’un qui a perdu les deux jambes pendant la guerre du Vietnam et il l’a fait avec dévouement et respect.

Et c’est le pouvoir de la représentation: cela nous permet d’établir des liens durables, de ressentir de l’empathie les uns pour les autres. Tout comme je me suis connecté avec quelqu’un comme moi grâce à un long métrage, il se peut que d’autres personnes aient besoin de se voir reflétées dans un médium pour sentir qu’elles sont prises en compte. Du moins c’est comme ça que je le vois, et il semble que l’or aussi:

«Je pense que les gens recherchent toujours des histoires auxquelles ils peuvent s’identifier. […] Dans le monde, il existe un grand nombre de personnes handicapées. Nous sommes plus que la population chinoise. Je pense que si nous commençons à être plus vocaux et à nous unir, les autres comprendront qu’ils ne devraient pas nous rejeter. Tant que nous avons plus d’opportunités d’emploi [en la industria], les choses vont commencer à s’améliorer pour les prochaines générations ».

Il est parfaitement logique que le cinéaste évoque l’aspect générationnel. Quand j’ai vu pour la première fois le documentaire CinemAbility: Art of Inclusion, j’ai été frappé par le fait que la plupart des films et séries évoqués ne sont pas très récents. Par exemple, Freaks, réalisé par Tod Browning, est sorti en 1932 et à l’époque, il était considéré comme un film d’horreur, car il osait montrer des personnes atteintes de nanisme dans des rôles quasi-principaux. Il est presque certain qu’il a été oublié parce que personne ne l’a assez médiatisé, puisque en son temps les «petits gens» n’avaient pas la même acceptation qu’aujourd’hui.

La même chose s’est produite avec l’émission Ironside, diffusée sur NBC de 1967 à 1975. L’émission s’est concentrée sur un consultant de la police de San Francisco qui, après un accident, commence à dépendre d’une chaise pour se déplacer. Avec le style camp qui dominait tout à cette époque, pensez-vous que les épisodes sont un mélodrame? Pour rien! C’était une aventure d’action. Tout un spectacle. Mais elle a été enterrée dans l’histoire … jusqu’à ce que Jenni et ses interviewés la sauvent avec l’aide de sa bonne mémoire.

Pourquoi pas?

Dans les premières minutes de la séquence du documentaire, Ben Affleck apparaît dans le cadre en mentionnant qu’il y a très peu de place pour le handicap dans Hollywood d’aujourd’hui. Que vous devez faire quelque chose pour changer cela. Pendant le reste du film, il nous rappelle qu’il y a des choses qui peuvent être changées.

Pour illustrer cela, je voudrais donner quelques exemples: il y a une sitcom que j’aime – et à laquelle on fait également allusion dans CinemAbility -, appelée Speechless. Met l’accent sur JJ DiMeo, un adolescent atteint de paralysie cérébrale qui, comme son titre l’indique, l’empêche de parler. À part le fait qu’il ne communique pas avec les sons, sa vie est très similaire à la mienne, car il va à l’école, a des amis, une famille qui le soutient et, si cela ne suffisait pas, il est très intelligent: c’est pourquoi, communique en pointant une lumière sur un tableau alphabétique. JJ est joué par Micah Fowler, un acteur ayant le même statut que son personnage.

Précisément, Je pense que c’est la voie à suivre: visez des portraits qui se concentrent sur une vérité universelle, et qui n’est autre que le fait que nous pouvons tous apporter quelque chose au monde. Personne n’est inutile.

«Mon rôle est de le montrer dans des films pour que les personnes handicapées sachent ce que nous pouvons faire», déclare Jenni Gold.

En attendant, j’espère qu’il y aura encore longtemps du cinéma pour que ces manifestations ne se terminent jamais. Le public a beaucoup à découvrir et les cinéastes beaucoup à offrir. Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que, pour les deux parties, il y aura toujours moyen de continuer à faire ce qu’elles aiment: s’il n’y a pas d’yeux, il y a des oreilles; s’il n’y a pas d’oreilles, il y a toucher; s’il n’y a pas de mains, il y a des jambes. La créativité et la détermination ne s’épuisent jamais.

Le documentaire CinemAbility: Art of Inclusion peut être loué sur Apple Movies. Ou, vous pouvez l’obtenir sur DVD à ce lien.

Gold est actuellement en post-production sur son prochain projet, la comédie d’horreur Aaah! Roach!, Qui parle de certains collégiens terrifiés par les cafards géants dans leur fraternité. Il met en vedette Casper Van Dien (Starship Troopers) et Jason Mewes (Jay et Silent Bob).

