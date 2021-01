L’actrice lauréate d’un Emmy et d’un Golden Globe fait déjà partie d’un nouveau projet de film dont la prémisse, à première vue, ressemble à la situation romantique exposée dans La forme de l’eau de Guillermo del Toro; cependant, le prochain long métrage ira apparemment dans une autre direction. Claire Foy Il jouera dans un film où, bien qu’il y ait un homme-poisson impliqué, la fantaisie sera reléguée pour donner la priorité à des thèmes tels que l’obsession et la possession.

La forme de l’eau (2017)

Selon Deadline, une adaptation cinématographique du roman est déjà en développement. Les Poissons, publié en 2018 et rédigé par Mélissa Broder. Le new yorker Gillian Robespierre (Landline) occupe le fauteuil de réalisation d’un scénario co-écrit par elle, Broder elle-même et Anne Carey, qui sert également de producteur – avec Amy Nauiokas– à travers la marque Archer Grey.

Ce film, qui portera le même titre que l’œuvre littéraire sur laquelle il est basé, aura Claire Foy comme Lucy, une étudiante diplômée stagnante mentalement et émotionnellement qui développe une obsession érotique irrépressible avec un bel homme qu’elle rencontre par hasard. Selon les mots du portail, “c’est une exploration des frontières entre le plaisir et la possession, la fantaisie et la réalité, et la façon dont les femmes choisissent les hommes dans leur vie”.

Un synopsis officiel du projet n’a pas encore été publié, mais celui du livre est plus que suffisant pour comprendre l’humeur du protagoniste (via):

Lucy écrit sa thèse sur Sappho depuis treize ans quand elle et Jamie se séparent. Après avoir touché le fond à Phoenix, sa sœur basée à Los Angeles insiste pour que Lucy s’occupe de la maison pour l’été […] La maison d’Annika est un beau cube de verre en haut de Venice Beach, mais Lucy ne trouve pas la paix dans sa misère et son anxiété; ni dans ses réunions de thérapie de groupe de dépendance amoureuse, ni dans les rencontres fréquentes de Tinder […] Cependant, tout change lorsque Lucy est fascinée par un nageur à l’attrait envoûtant une nuit alors qu’elle était assise seule sur les rochers sur la plage.

Intrigué par ce futur film? Il convient d’ajouter qu’aucun autre acteur n’a été signalé au sein de son casting, ni n’a de date provisoire pour démarrer la production.

Claire Foy dans The Girl in the Cobweb (2018)

Les derniers projets grand écran de Claire Foy ont inclus La fille dans la toile d’araignée (2018), dans le rôle de Lisbeth Salander, et Le premier homme sur la lune (2017), film pour lequel les Britanniques ont été nominées pour la meilleure actrice de soutien à plusieurs prix.

claire foy La forme de l’eau



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.