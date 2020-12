Il y a deux ans, YouTube a ramené la magie du Karate Kid à travers une série qui, malgré sa popularité, a failli disparaître. Cependant, avant que Cobra Kai ne périsse et que sa troisième saison ne soit oubliée, c’est Netflix qui a jeté le gilet de sauvetage et hébergé la série pour même produire un quatrième opus supplémentaire.

Maintenant que la troisième saison de Cobra Kai est plus proche que jamais, la plateforme de streaming en rouge, a révélé quelles seraient les premières images appartenant au nouveau lot d’épisodes. Auparavant, un petit teaser avait été révélé où la date de première de la série et la production en cours d’un autre chapitre étaient prédites, mais pas beaucoup plus.

Cependant, avant d’avoir une bande-annonce disponible sous forme, Netflix a partagé un lot de photographies qui nous assurent que nous sommes sur le point de connaître de nouveaux contenus sur la vie de Daniel LaRusso et de l’entreprise. Vous pouvez les voir tout au long de ce texte.

Cobra Kai a lieu de nombreuses années après les événements du Karate Kid original. Le tournoi de karaté de Hill Valley en 1984 résonne encore surtout dans la vie des principaux concurrents: Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, qui d’éternels adversaires, continuent à exercer une certaine rivalité aujourd’hui.

Cette saison, les protagonistes sont toujours sous le choc de la tragédie de la finale précédente, où Miguel a été brutalement attaqué au lycée par les dojos. Dans ce contexte, Daniel cherchera désespérément des réponses dans son passé, tandis que Johnny essaie maintenant de trouver la rédemption.

Cependant, pour sa part, Kresse continue de manipuler ses élèves à ses propres fins et tout cet amalgame de situations ne fait que retrouver la véritable âme de Hill Valley et le destin de chacun des élèves suspendu à un fil.

L’équipe qui a donné naissance à Cobra Kai sur une autre plateforme est toujours valable pour les nouvelles saisons. Les scripts sont l’œuvre de Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg. La production est le produit de l’union entre Counterbalance Entertainment, Overbrook Entertainment et Sony Pictures Television.

Les nouveaux épisodes de la troisième saison seront disponibles sur Netflix à partir de 8 janvier 2021. Et à partir de ce moment, les deux premières saisons peuvent être vues dans le même espace.

Ci-dessous vous pouvez voir plus de nouvelles images.

cobra kai karaté enfant netflix



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.