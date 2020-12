Comme prévu, ce samedi 5 décembre, deux nouveaux projets ont été révélés dans le plan d’expansion de la populaire franchise de studio Sunrise (Gundam) à travers l’émission spéciale “ Code Geass Next 10years Project ” sur YouTube: une série animée titré Code Geass: Z de la reprise et un jeu mobile appelé Code Geass: Genesic Re: CODE. Le lancement des deux projets est prévu pour 2021.

Gode ​​Geass: Z of the Recapture sera réalisé par Yoshimitsu Ohashi (Amnesia), à partir de scripts écrits par Noboru Kimura (Princess Principal: Crown Handler). Takahiro Kimura adaptera une fois de plus les designs de personnages originaux créés par CLAMP mangaka pour l’animation. Sunrise, ainsi que Gorō Taniguchi et Ichirō Ōkouchi, réalisateur et scénariste de la série originale Code Geass: Lelouch of the Rebellion, respectivement, sont toujours crédités de l’histoire originale. En ce qui concerne l’intrigue, il était seulement prévu que l’anime se déroule après les événements du film Code Geass: Lelouch of the Re; surrection.

Pour sa part, Code Geass: Genesic Re: CODE a été présenté comme une «suite officielle» de la franchise: «une compilation de tous les travaux actuels et futurs de Code Geass». En fait, Okouchi et Taniguchi servent de superviseurs exécutifs pour le projet, qui mettra en vedette le retour des personnages originaux, y compris Lelouch. Développé par JORO, le jeu mobile reprendra des histoires de projets précédents, ainsi que de nouvelles histoires écrites et animées par le personnel de Sunrise, avec à la fois une simulation et un jeu de rôle. Code Geass: Genesic Re: CODE sortira au printemps 2021.

Le nouveau casting de voix pour le jeu mobile comprend:

Shun Horie comme Al, un garçon sans souvenirs, Yuuki Takada comme Gigi, une fille mystérieuse, Yumiri Hanamori comme Archive, un bibliothécaire responsable des archives de la mémoire.

Gode ​​Geass: Z de l’image promotionnelle de Recapture

Code Geass est devenu un phénomène absolu parmi les amoureux de l’animation japonaise dans les années 2000, grâce à une histoire combinant des éléments de fantaisie, d’action et de méca dans un thriller politique aux répercussions mondiales. L’intrigue se déroule dans un univers alternatif où la superpuissance connue sous le nom de Saint Empire de Britannia domine plus d’un tiers de la planète avec sa puissante armada robotique. Dans un Japon asservi, nous rencontrerons le brillant prince exilé Lelouch vi Britannia, qui acquiert un pouvoir connu sous le nom de «Geass», qui lui permettra de devenir le symbole de la rébellion et de la justice qui libérera le monde.

Les deux saisons de Code Geass: Lelouch of the Rebellion, avec 50 épisodes combinés, diffusées entre octobre 2006 et septembre 2008 à la télévision japonaise. La franchise a inspiré de multiples adaptations dans le monde des mangas, des romans légers et des jeux vidéo, y compris certains qui présentaient des scénarios alternatifs d’anime. En un sens, Sunrise a sorti trois films de compilation – Initiation, Transgression et Glorification – entre 2017 et 2018, dans lesquels ils ont apporté quelques modifications à l’histoire et à l’emblématique finale de la série pour continuer la saga dans le long métrage Code Geass: Lelouch of the Re; surrection, sorti le 9 février 2019 au Japon.

Il convient de rappeler que le producteur Kōjirō Taniguchi a déclaré en avril 2019 que le film Lelouch of the Re; Surrection marquait le début de la «Phase 1» dans un plan de dix ans de nouveau contenu pour la franchise.

Image promotionnelle pour Code Geass: Genesic Re: CODE

La série Lelouch of the Rebellion et le film Lelouch of the Re; Surrection sont disponibles sur Netflix.

