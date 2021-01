Attention lecteurs de manga! Pour que vous ne manquiez aucun détail sur l’actualité éditoriale dans le monde des mangas et des romans légers au Mexique, dans cette section vous trouverez chaque semaine une liste avec toutes les informations sur les lancements et préventes de nouveaux titres.

Panini Manga lance cette semaine le coffret avec les 11 volumes de compilation de l’adaptation manga des light novels Dxd lycée par Ichiei Ishibumi. L’éditeur met également à notre disposition les nouveaux volumes de compilation mensuels de Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba par Koyoharu Gotōge et Roi chaman par Hiroyuki Takei.

D’autre part, Panini publie les nouveaux volumes bimensuels de manga sagas comme Le pays imaginaire promis par Kaiu Shirai; Takagi: la maîtresse des farces par Soichiro Yamamoto; Force de feu par Atsushi Ohkubo; FuriFura de Io Sakisaka; Yuna de Yuragi Inn par Tadahiro Miura; Slam dunk par Takehiko Inoue; Exorcistes étoiles jumelles par Yoshiaki Sukeno; ATOM: le début; le spin-off Vigilante – My Hero Academia: Illégaux; en plus de Mob Psycho 100 et Homme à un coup de poing de mangaka One.

Auteur: Hiroji Mishima (manga) / Ichiei Ishibumi (histoire originale).

Prix: 849 pesos.

Éditeur source: Dragon Magazine / Dragon Age, Fujimi Shobo.

Volumes totaux: Onze.

Sexe: Comédie, surnaturel, harem.

Synopsis: Issei Hyoudou, un lycéen qui ne réussit pas avec les femmes, a miraculeusement sa première petite amie! Ou c’est ce que j’ai pensé. Soudain, sa petite amie l’a assassiné?! Il semblait qu’Issei était très malchanceux, mais il a été sauvé des griffes de la mort par Rias, la plus belle fille de l’Académie. Ce que Rias lui a dit par la suite était vraiment choquant: “Vous renaîtrez comme un diable et vous travaillerez pour moi!” Ici commence la vie d’Issei en tant que démon asservi! Obtiendra-t-il son harem?

Auteurs): Makoto Tezuka, Tetsuro Kasahara et Masami Yuuki / Osamu Tezuka (idée originale).

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Héros mensuel, Shogakukan.

Traits: Jaquette et pages couleur.

Nombre de volumes: 13+.

Sexe: Science-fiction, mécha, action.

Synopsis initial: Deux jeunes scientifiques construisent un robot intelligent qui développe la conscience et les émotions? Rejoignez Six, le “gentil fils de la science”, alors qu’il aide ses propriétaires à résoudre un mystère et à découvrir ce que signifie être vivant. Le préquel d’Astroboy!

Auteur: Koyoharu Gotōge.

Prix: 129 pesos.

Périodicité: Mensuel.

Éditeur source: Saut hebdomadaire Shōnen, Shueisha.

Traits: Jaquette.

Volumes totaux: 2. 3.

Sexe: Action, drame, comédie.

Synopsis initial: Tanjiro Kamado vit sur une montagne avec sa mère et ses cinq petits frères. Un jour, il se rend en ville pour vendre du charbon. Le lendemain, il revient pour trouver sa famille massacrée. Sa sœur Nezuko montre des signes de vie et essaie de l’emmener en ville pour qu’un médecin la voie, mais elle se transforme en démon et l’attaque. Là, un chasseur de démons, Giyu Tomioka, arrive soudainement avec l’intention de tuer Nezuko, mais elle protège Tanjiro. Giyu voit quelque chose de différent dans Nezuko et ordonne à Tanjiro de rechercher Sakonji Urokodaki pour le former en tant que chasseur de démons et de trouver des indices pour transformer Nezuko en humain.

Auteur: Atsushi Ohkubo.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 99 pesos.

Éditeur source: Magazine Shuukan Shounen, Kodansha.

Nombre de volumes: 26+.

Sexe: Surnaturel, action, comédie, drame.

Synopsis initial: Soudain, les gens ont commencé à brûler, sans raison ni explication. Au milieu de la rue, assis sur leurs chaises ou en train de manger, ils ont pris feu. Shinra Kusakabe se précipite pour ne pas être en retard pour son premier jour de travail, mais il y a un incendie à la gare qu’il doit embarquer. Les pompiers viennent éteindre le feu, mais ce ne sont pas des pompiers normaux, ils sont de la force spéciale. C’est là que commence le chemin de Shinra pour remplir une promesse qu’il a faite il y a longtemps, et à chaque occasion il démontrera, grâce à sa “capacité”, qu’un héros est fait de plus que des souhaits ou des promesses: le “homura bito” n’est pas le feu qui ne peut être éteint qu’avec de l’eau.

Auteur: Io Sakisaka.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Bessatsu Margaret, Shueisha.

Traits: Jaquette.

Nombre de volumes: 12.

Sexe: Romance, théâtre, école.

Synopsis initial: Cette histoire tourne autour de Yuna et Akari, deux filles qui ont deux points de vue très différents sur l’amour: Yuna est quelqu’un qui voit l’amour comme un rêve et Akari le voit sérieusement et avec des décisions importantes à prendre. Pendant ce temps, il y a deux garçons, Kazuomi et Rio, qui ont également deux points de vue différents sur l’amour: Kazuomi est un airhead qui ne comprend pas le concept de l’amour alors que Rio aime toute fille qui a l’air mignonne. Comment leurs chemins se croiseront-ils?

Auteur: Une.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Dimanche Ura, Shogakukan.

Traits: Jaquette et finition spéciale.

Volumes totaux: 16.

Sexe: Surnaturel, action, comédie.

Synopsis initial: Shigeo Kageyama, alias Mob, est un lycéen de deuxième année. Mais il a une particularité: c’est un médium. Travaillant comme assistant d’Arataka Reigen, un faux se faisant passer pour un médium, il passe ses après-midi à exorciser les mauvais esprits. Mais le doute de sa puberté commence à l’assaillir. Les émotions de Mob commencent à devenir vives.

Auteurs): Un (histoire) et Yusuke Murata (art).

Périodicité: Sans date.

Prix: 109 pesos.

Éditeur source: Jeune saut hebdomadaire, Shueisha.

Traits: Jaquette et finition spéciale.

Nombre de volumes: 20+.

Sexe: Action, comédie.

Synopsis initial: Saitama est un héros si puissant qu’il peut abattre les créatures les plus brutales en un seul coup! La légende de ce héros sobre commence, dans un manga de combat porté par une star du web et un dessinateur super talentueux!

Auteur: Hiroyuki Takei.

Périodicité: Mensuel.

Prix: 199 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire Shōnen, Shueisha.

Traits: Jaquette et pages couleur.

Volumes totaux: 17.

Sexe: Aventure, surnaturel, action, comédie.

Synopsis initial: Manta Oyamada est un garçon normal qui voit parfois des fantômes. Il mène une vie indéfinissable jusqu’à ce qu’il rencontre Yoh Asakura, qui prétend être un chaman. Yoh se bat contre Len Tao, au cours de laquelle apparaît une étrange fille qui prétend être sa fiancée. Anna, la prêtresse, ne se reposera pas tant que son fiancé ne sera pas le prochain Shaman King. Pendant ce temps, le plan de Jun Tao pour voler Amidamaru à Yoh est mis en branle. La bataille contre la famille Tao continue!

Auteur: Takehiko Inoue.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 139 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire Shōnen, Shueisha.

Traits: Pages couleur et finition spéciale.

Volumes totaux: 24.

Sexe: Parole, comédie, théâtre, école.

Synopsis initial: L’histoire de Hanamichi Sakuragi commence, un jeune homme qui a été rejeté par 50 filles au lycée et qui, après son entrée au lycée, tombe amoureux d’Haruko Akagi, un élève magnifique et jovial qui redonne de l’éclat à sa vie et donne lui montrer les merveilles du sport éclaté; Cependant, elle a le béguin pour Rukawa, la recrue vedette de l’équipe de basket-ball, qui gagne rapidement la haine de Hanamichi. En revanche, bien qu’il ait un talent naturel pour le sport, il rencontre des difficultés qui lui font reconsidérer son entrée dans l’équipe. Serait-ce juste un moyen de gagner l’amour d’Haruko ou y a-t-il vraiment un vrai basketteur qui attend de faire surface en elle?

Auteur: Soichiro Yamamoto.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 109 pesos.

Éditeur source: Dimanche Shōnen mensuel, Shogakukan.

Traits: Jaquette.

Nombre de volumes: 14+.

Sexe: Tranche de vie, comédie romantique, école.

Synopsis initial: Nishikata, un lycéen ordinaire, passe ses journées hanté par les farces que Takagi, son camarade de classe, joue continuellement sur lui. Jour après jour, il essaie différentes méthodes non seulement pour empêcher la fille de le taquiner, mais aussi pour la surprendre pour une fois. Mais ce que Nishikata ne soupçonne même pas, c’est que les blagues de Takagi ont une autre raison d’être et c’est que la jeune femme semble ressentir quelque chose de plus à son égard qu’une simple amitié.

Auteurs): Kaiu Shirai (histoire) et Posuka Demizu (art).

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 109 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire Shōnen, Shueisha.

Traits: Jaquette.

Volumes totaux: vingt.

Sexe: Drame, suspense, psychologique, fantaisie sombre.

Synopsis initial: Emma, ​​Norman et Ray vivent heureux avec leur mère et leurs frères et sœurs à l’orphelinat Grace Field House. Ils aspirent à être adoptés et à vivre heureux dans une nouvelle maison. Cependant, une découverte dévastatrice les plonge dans une réalité sombre et choquante. Qu’arrive-t-il aux enfants lorsqu’ils quittent l’orphelinat? Quelle est exactement cette maison où ils se trouvent? Peuvent-ils réagir à temps et déjouer le sort effrayant qui les attend? Ne manquez pas cette histoire passionnante et originale!

Auteur: Yoshiaki Sukeno.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 99 pesos.

Éditeur source: Jump Square, Shueisha.

Traits: Pages couleur.

Volumes totaux: 23+.

Sexe: Surnaturel, action, romance, drame.

Synopsis initial: Rokuro est issu d’une famille d’exorcistes, mais il préfère être chanteur, footballeur ou tout sauf un exorciste! Il est obligé de reconnaître son incroyable potentiel lors de son arrivée. Benio éveille son esprit de compétition. Mais leur rivalité a été tordue quand ils ont remporté le titre prestigieux de “Twin Star Exorcists” – deux combattants suprêmes destinés à se marier et à donner naissance au plus grand guerrier spirituel!

Auteur: Hideyuki Furuhashi (scénario) / Betten Court (art) / Kōhei Horikoshi (histoire originale).

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 109 pesos.

Éditeur source: Shōnen Jump +, Shueisha.

Traits: Jaquette.

Nombre de volumes: 11+.

Sexe: Historique, chanbara, drame, aventure.

Synopsis initial: Les héros utilisent leurs singularités pour le bien de la société, mais toujours avec l’approbation du gouvernement. Cependant, dans ce monde, il existe différents héros qui n’ont besoin de la permission de personne pour sauver la population. Ces héros anonymes, connus sous le nom de “Watchers”, rendent justice à mains nues en utilisant des méthodes non conventionnelles pour combattre les méchants.

Auteur: Tadahiro Miura.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire Shōnen, Shueisha.

Traits: Jaquette et pages couleur.

Volumes totaux: 24.

Sexe: Ecchi, comédie romantique, surnaturelle.

Synopsis initial: Kogarashi Fuyuzora est un jeune exorciste qui se consacre à l’éradication des fantômes et autres êtres fantastiques avec ses poings. Il a pris ce chemin pour éviter d’être possédé par des esprits mauvais qui ont conduit à sa ruine. Dans sa recherche d’un logement bon marché, il rencontre un couple de personnes âgées qui dirige le Yuragi Inn, un hôtel fantastique célèbre pour ses sources chaudes … et qui est tombé en disgrâce à cause du fantôme qui y habite. Ce fantôme n’est autre que celui de Yuna, une jeune femme qui a des problèmes non résolus sur terre, mais qui ne sait pas ce qu’ils sont.

