C’est officiel! Comme cela avait été dit au cours des semaines précédentes, le site officiel de l’anime L’attaque des Titans (Shingeki no Kyojin) a confirmé que la “ saison finale ” comportera un total de 16 épisodes, qui sera divisé en deux volumes de compilation pour les formats Blu-ray et DVD au Japon. Le premier volume sera mis en vente le 19 mai 2021.

Cela laisse de nombreuses questions aux fans, car ceux qui suivent le manga de Hajime Isayama savent que l’histoire restante ne peut pas être condensée en seulement 16 chapitres. En moyenne, l’adaptation Attack on Titan est basée sur entre un et deux chapitres de manga par épisode d’anime. Dans cet esprit, la nouvelle saison commence au chapitre 91 du manga et l’œuvre originale compte 135 chapitres à ce jour.

Les fans pensent qu’il sera finalement confirmé que nous aurons un Attack Titan: Final Season – Part 2 (de la même manière que ce qui s’est passé avec la troisième saison, qui a également été divisée en deux tranches). Sinon, vous courriez le risque d’avoir une adaptation très hâtive de la conclusion du manga ou, pire encore, la production devrait recourir à une fin originale.

L’histoire d’Attack on Titan nous transporte dans un monde où il y a plus d’un siècle, l’humanité était au bord de l’extinction après l’apparition des “Titans”, des créatures géantes qui ont dévasté des villes entières et dévoré toutes les personnes qu’elles ont trouvées. dans son sillage. Les humains ont réussi à survivre dans une ville fortifiée avec de hauts murs, considérée comme le dernier bastion de la civilisation. Mais leur paix relative est interrompue par une chaîne d’événements tragiques qui révéleront la véritable origine et le but des Titans.

Le travail écrit et illustré par Hajime Isayama a commencé à être sérialisé sur les pages du Bessatsu Shōnen Magazine de Kodansha en septembre 2009 et a été compilé en 32 volumes à ce jour. Les utilisateurs de Crunchyroll Premium ont accès aux nouveaux chapitres du manga en anglais le jour même de leur publication au Japon, tandis que Panini Manga publie les volumes de compilation au Mexique. La franchise a inspiré de nombreuses retombées dans le monde des mangas, des romans légers, des films d’action en direct et, bien sûr, une adaptation animée réussie avec quatre saisons et quatre films de compilation.

À noter que la dernière saison a fait face à un changement de studio, passant de Wit Studio à MAPPA (Dorohedoro; Jujutsu Kaisen). Yuichiro Hayashi (Dorohedoro) et Tomohiro Kishi (Dorohedoro) sont respectivement le nouveau réalisateur et le créateur de personnages. Bien que les nouveaux chapitres présentent également les retours de membres clés du personnel des saisons précédentes, tels que le scénariste Hiroshi Seko (Vinland Saga); Shūhei Yabuta (Vinland Saga) et le compositeur Hiroyuki Sawano (The Seven Deadly Sins), superviseur de l’animation 3DCG.

Attack on Titan: Final Season arrivera au Mexique via Crunchyroll et Funimation.

