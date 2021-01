Ghostbusters devra attendre un peu plus longtemps avant leur retour sur grand écran, car ils ont de nouveau retardé la date de sortie de “ Ghostbusters: Afterlife ”, en raison de la pandémie de coronavirus qui n’a pas encore été contrôlée et continue d’affecter l’industrie du divertissement.

À l’origine, cette troisième suite du classique des années quatre-vingt devait sortir dans les salles à l’été 2020, cependant, l’épidémie de Covid-19 a complètement modifié leurs plans et a changé leurs débuts jusqu’au 11 juin 2021, car on pensait qu’elle s’arrêterait. à cette époque, le virus ne serait plus un problème dans le monde entier, malheureusement ce n’était pas le cas.

Selon Deadline, ils ont reporté la date de sortie de «Ghostbusters: Afterlife» au 11 novembre de cette année, soit cinq mois à compter du jour qui avait déjà été annoncé précédemment. Malheureusement, ce film fait partie d’une liste de longs métrages qui ont annoncé leurs changements de sortie cette semaine, parmi lesquels «No Time To Die», «Morbius», «Uncharted» et «Cinderella».

Les fans de Ghostbusters devraient donc être patients pour regarder “ Ghostbusters: Afterlife ”, qui présente des performances de Carrie Coon, McKenna Grace, Finn Wolfhard, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts, Sigourney Weaver et Paul. Rudd, réalisé par Jason Reitman, fils du cinéaste Ivan Reitman, créateur de cette saga,

Le synopsis officiel de la troisième partie de “Ghostbusters” se lit comme suit: “Lorsqu’une mère célibataire et ses deux enfants arrivent dans une petite ville, ils commencent à découvrir leur lien avec les Ghostbusters originaux et l’héritage secret laissé par leur grand-père. Le film est écrit par Jason Reitman et Gil Kenan “.