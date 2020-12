L’un des héros les plus attendus par les fans est le retour de Daredevil, en particulier la version de Charlie cox développé dans la série Netflix, mais apparemment le retour est très proche et cette fois au sein de l’univers cinématographique Marvel dans le troisième opus de Spider-Man, mais apparemment cette arrivée serait beaucoup plus spectaculaire, car selon certaines sources, Daredevil aura un nouveau costume dans ‘Spider-Man 3’.

Après que Marvel a retrouvé les droits de Daredevil, on sait qu’ils cherchent à amener le personnage au MCU compte tenu de la grande popularité du personnage, il a donc été dit que nous le verrons enfin dans “ Spider-Man 3 ”, bien que peu de choses soient connues savoir son arrivée, s’il aurait un pieu comme Matt Murdock ou, déjà comme Daredevil.

Selon des informations provenant de sources proches de Marvel Studios, Daredevil obtient un nouveau costume dans ‘Spider-Man 3’ qui sera beaucoup plus attaché aux bandes dessinées, puisque celui que nous avons vu dans la série Netflix était un peu plus réaliste en tant que type d’armure et a laissé de côté le célèbre logo de “DD”, qui n’apparaissait pas, mais apparemment ce nouveau costume sera plus attaché aux pages de Marvel Comics et y ajoutera le fameux logo.

Jusqu’à présent, le troisième volet de Spider-Man est en production et on sait que Docteur Strange aura un rôle important dans le film, où nous verrons également Tobey Maguire et Andrew Garfield porter à nouveau le costume Spider-Man, ainsi que quelques anciens méchants comme Docteur Octopus, Electro et Vautour, il devrait donc être l’un des films les plus importants de tout l’univers cinématographique Marvel.