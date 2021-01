La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel sera le moment de l’arrivée de l’un des personnages Marvel peut-être les moins connus, Shang-chi, puisque les enregistrements de ce film sont enfin terminés, qui devrait sortir en salles en juillet 2021 et dans le cadre de la promotion de ce film, l’acteur Simu liu Il a eu des entretiens et dans l’un d’eux, il a attiré l’attention sur le fait qu’il affirmait que Shang-Chi battrait les Avengers dans une bataille.

Le film ‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux’ Ce sera le deuxième film de la phase quatre du MCU, car il viendra après “ Black Widow ” et on s’attend à ce que nous rencontrions enfin le vrai mandarin, qui sera l’antagoniste de cette histoire, laissant de côté la version présentée dans ‘Iron Man 3’, qui plus tard est devenu connu que ce n’était pas la version officielle de cet antagoniste.

Lors d’une entrevue pour l’acteur de Toronto Life, Simu Liu a affirmé que Shang-Chi battrait les Avengers dans une bataille et il en est très sûr, car il considérerait qu’il pourrait battre Hulk, Black Widow et Iron Man sans problèmes:

“Je gagne! Shang-Chi. Je pourrais en débattre en tant que fan pendant des heures, mais maintenant que j’y suis, je dois penser que je pourrais affronter n’importe lequel de ces gars. Shang-Chi peut certainement donner un coup de poing. Quant à ses autres capacités. et les pouvoirs, vous devrez attendre et voir. “

Selon les mots de Simu Liu, le personnage de Shang-Chi sera l’un des personnages les plus puissants du MCU, qui pourrait même donner une vraie bataille à Ponton, quelque chose qui n’a que Thor et Thanos à l’intérieur du MCU. ‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux’ devrait sortir en salles la prochaine fois 9 juillet 2021.