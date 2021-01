On sait que la préparation pour ressembler à un super-héros de l’univers cinématographique Marvel (MCU) peut être très stricte en raison des routines d’exercice et des régimes que les acteurs doivent suivre, cependant, la formation de Jeremy Renner pour “ Hawkeye ” est différente et plus amusant que les autres.

L’acteur de 50 ans reviendra dans le rôle de Clint Barton pour sa série dérivée, qui a récemment commencé le tournage, pour laquelle plusieurs photos et vidéos des coulisses ont été révélées montrant la célébrité portant son célèbre arc ou au milieu de scènes d’action avec l’actrice Hailee Steinfeld (Kate Bishop).

Parmi ces vidéos se trouve celle de l’entraînement de Jeremy Renner pour ‘Hawkeye’, bien que ce ne soit pas ce à quoi beaucoup s’attendent, car l’acteur est montré en train de faire plusieurs plans, mais avec un arc jouet chez lui. “Entraînement en quarantaine à la maison … comme un enfant de 8 ans”, a écrit le célèbre dans la description du clip vidéo.

D’autre part, l’intrigue en direct est encore inconnue, mais plusieurs membres de la distribution ont déjà été présentés tels que Vera Farmiga dans le rôle d’Eleanor Bishop, Fra Fee sera The Clown, Tony Dalton dans Swordsman, Alaqua Cox jouera Echo, Zahn McClarnon comme William Lopez et Florence Pugh sont la star de «Black Widow» qui jouera à nouveau Yelena Belova.

" Hawkeye " sera non seulement pour la phase 4 du MCU, mais aussi pour un premier groupe de séries originales de Marvel Studios, y compris " WandaVision ", " Loki " et " The Falcon and The Winter Soldier ", ceux-ci seront trouvés exclusivement pour le Le service de diffusion en continu de Mickey Mouse