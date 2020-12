Après une longue attente, le vaccin Covid-19 a enfin commencé à être distribué dans certaines parties du monde, donnant la priorité au personnel médical et aux personnes vulnérables et à travers les réseaux sociaux, il a été annoncé que le célèbre acteur Ian McKellen était Il a été vacciné contre le coronavirus, car il est âgé.

L’acteur Ian McKellen est peut-être mieux connu pour son rôle de Magneto dans les premiers épisodes de la franchise X-Men de la 20th Century Fox, où il a donné vie à ce puissant mutant, mais sa carrière a été beaucoup plus large que cela. scélérat.

À travers ses réseaux sociaux, il a été montré comment Ian McKellen était vacciné contre le coronavirus, puisque l’acteur de 81 ans peut être vu alors qu’il reçoit une injection dans son bras et non, ce n’était pas pour lui enlever ses pouvoirs comme dans ‘X- Men: The Last Stand ‘, mais bien au contraire, pour pouvoir lutter contre cette maladie.

“Je me sens très chanceux d’avoir eu le vaccin. Je n’hésiterais pas à le recommander à qui que ce soit.”

– Ian McKellen (@IanMcKellen) 17 décembre 2020

En plus de ces propos, il a affirmé qu’on ne peut nier que ce vaccin est invasif, mais que c’est la meilleure arme pour faire face à la pandémie qui a mis le monde entier en échec en 2020 et qu’il ne doit pas être considéré comme une arme, mais comme allié pour avancer.

Apparemment, le nom de Magneto est à nouveau une tendance au sein de Marvel, alors que les rumeurs continuent selon lesquelles Giancarlo Esposito serait considéré comme donnant vie à ce mutant au sein du MCU, ce qui n’a pas été confirmé jusqu’à présent.