La trilogie de Christopher Nolan’s ‘Le chevalier noir’ est considéré par beaucoup comme l’une des grandes étapes pour comprendre le genre actuel des super-héros, car le réalisateur a pris le personnage très au sérieux et l’a placé dans un contexte beaucoup plus réaliste et sombre, mais malgré une grande quantité des fans, a également laissé des doutes, mais il semble que l’une des plus grandes questions ait une réponse et maintenant nous savons que c’est ainsi que Batman a survécu dans «The Dark Knight Rises».

Nous avons finalement vu la clôture de la trilogie dans “ The Dark Knight Rises ”, où nous avons finalement vu Bruce réussir à laisser le manteau du défenseur de Gotham à John Blake, en plus de vaincre Bane et Talia Al Ghul pour plus tard faire une vie avec Selina Kyle, mais il n’a pas du tout répondu comment il avait survécu à une explosion atomique, ce qui pour beaucoup était quelque chose d’impossible, mais peut-être n’avaient-ils pas remarqué que la réponse provenait du film précédent.

L’un des plus grands doutes sur cette clôture de la trilogie est la façon dont il a réussi à survivre et tout indique que c’était la même manière qu’il l’a fait dans ‘Le Chevalier Noir’, puisque dans ce film on voit que Bruce doit faire un voyage à Hong Kong pour arrêter Lau et pour ce faire, il doit sauter d’un avion et recourir à Renard Lucius, où il vous donne un kit de survie où vous pouvez voir des réservoirs d’oxygène et des masques qui devraient être utilisés pour sauter à une grande hauteur, mais qui pourraient bien fonctionner pouvoir nager dans la mer, Pour ce que donc Batman a survécu dans «The Dark Knight Rises».

Apparemment l’idée de survie avait déjà été envisagée d’une certaine manière depuis ce film et a finalement été introduite dans le cadre de la clôture de la trilogie, quelque chose que presque personne n’avait remarqué, ce qui en fait une trilogie très complexe où chaque détail est important.