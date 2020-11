Actuellement, les productions cinématographiques tentent d’éviter tout type de fuites sur l’intrigue ou les scènes, ce qui est devenu presque impossible dans certains films, car ils doivent être enregistrés en extérieur et en plein jour, il ne manquera donc pas de quelqu’un pour en prendre. photographie, mais certains réalisateurs ont pris des mesures importantes pour l’éviter, l’un d’entre eux est Christopher nolan, car ils ont utilisé CGI pour éviter les spoilers de ‘Le chevalier noir se lève’.

La trilogie de Christopher Nolan’s ‘Le chevalier noir’ C’était l’un des plus importants du genre des super-héros, mais il présentait quelques complications, car le réalisateur est connu pour éviter autant que possible l’utilisation de CGI et aime effectuer des effets pratiques tels que des explosions ou des choses similaires et ne l’utilise que quand c’est le cas. strictement nécessaire.

Le troisième film de The Dark Knight était l’un des plus attendus après le grand travail sur “ The Dark Knight ”, les fans étaient donc attentifs à tout type de fuite, ce qui était inévitable, puisque des photos ont été publiées lors des enregistrements. des différents personnages comme Catwoman ou Bane, mais pour éviter que la fin ne soit gâtée, Ils ont utilisé CGI pour éviter les spoilers pour “ The Dark Knight Rises ”.

L’utilisation de CGI à la fin de ce film a été très brève mais efficace, car dans la scène finale où Alfred, Lucius et Gordon Ils sont devant la tombe de Bruce en fait la tombe a dit Miranda Tate, mais en post-production, le nom a été supprimé et le nom de Bruce WayneMême Christian Bale était présent à ce petit enterrement pour rendre le «canular» crédible, mais les plans où il était n’ont pas été utilisés.

Il faut se rappeler que le vrai méchant était caché jusqu’au jour de la première, puisque Miranda Tate était en fait Talia al Ghul, la fille de Ra’s al Ghul, outre que Bruce n’est pas finalement mort, mais a réussi à faire une vie avec une identité différente avec Selina Kyle.