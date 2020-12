Bien que l’année 2020 ait été l’un des nombreux changements et de nouvelles adaptations à la vie quotidienne, l’industrie du divertissement a opéré religieusement sous la célèbre phrase «le spectacle doit continuer». Avec les cinémas fermés, le streaming est devenu le support idéal pour continuer. Cependant, près d’un an après le début de la pandémie, les intérêts du public ont changé et les studios devront réagir en proposant un contenu différent de celui qu’ils produisaient auparavant. Quels types de films et de séries verrons-nous en 2021, l’année après la pandémie COVID-19?

A titre d’exemple, on peut observer la performance du film le plus récent produit par Michael Bay: Songbird, qui a déjà été tourné lors d’une pandémie et dont l’intrigue tourne autour d’un virus qui a muté – ils l’appellent COVID-23 – et qui maintient l’ensemble population mondiale à la maison. Au milieu des crises économiques, des couvre-feux et d’une loi martiale qui pointe une arme sur quiconque se trouve dans la rue, le personnage de KJ Apa doit atteindre l’autre côté de sa ville pour rencontrer sa bien-aimée. Le film a été réalisé en mars au début de la pandémie et cela semblait probablement une bonne idée pour le moment. Pourtant, neuf mois plus tard, alors que la situation ne s’est pas beaucoup améliorée, c’est le genre de contenu que les gens ne sont pas aussi excités de voir.

Oiseau chanteur (2020)

Adieu les films apocalyptiques et les drames sombres

Au cours des premiers jours de la pandémie, de nombreuses personnes ont manifesté de l’intérêt pour des films comme Contagion ou des films similaires dans lesquels ils parlaient de pandémies et de catastrophes sanitaires dévastatrices pour l’humanité. Cependant, à deux pas de la fin de l’année, peu de gens ont des raisons de voir du contenu de ce type.

En novembre dernier, il a été annoncé que Judd Apatow ferait une comédie familiale sur COVID-19 pour Netflix. Contrairement à Songbird ou à d’autres, la clé de cette production est le mot comédie. Selon un rapport de Nicole Laporte pour Fast Company, ni les téléspectateurs ni les cadres de studio ne sont intéressés par les films sombres.

“Les gens s’éloignent des choses extrêmement sombres”, a déclaré à Fast Company Roger Green, associé et directeur du département cinéma de William Morris Endeavour. «Tout ce qui concerne un avenir post-apocalyptique ou post-pandémique a moins de poids. Le genre d’horreur est toujours bon. Et des films sérieux et d’auteur sont toujours en cours de réalisation. Ils ne doivent pas tous être des comédies légères. Mais les choses sombres, déprimantes et réalistes ne sont pas ce que les acheteurs pensent que les gens veulent consommer en ce moment.

Une autre source a mentionné que les gens (le public) veulent s’éloigner de tout ce qui a à voir avec un avenir dystopique et sombre. Et pas seulement cela, mais ce dédain pour les thèmes sombres s’étend aux producteurs et aux talents devant les caméras. C’est une conception généralisée et un phénomène qui affectera tout ce que nous verrons en 2021.

En ce moment à la télévision, Grey’s Anatomy a placé l’intrigue de sa dix-septième saison au milieu de la pandémie et des conséquences qu’elle a entraînées pour le personnel de santé. Contrairement à d’autres contenus apocalyptiques, le but de cette émission est de fournir un peu de perspective et de sensibilisation sur les défis auxquels sont confrontés les médecins du monde entier.

Cependant, la même publication souligne que cette nouvelle demande d’audiovisuels loin de la réalité n’est due qu’à une brève étape de l’histoire de l’humanité, où elle va d’abord guérir le traumatisme, avant d’y faire face en quelque sorte. divertissant. Tout comme il n’y avait pas beaucoup de films sur la Seconde Guerre mondiale immédiatement après sa conclusion, ou de films sur les tours jumelles à New York après l’incident de 2001, il n’y aura pas de films sur la pandémie tout de suite.

Petites productions et quelques blockbusters

Malcolm et Marie (2021)

Certaines des productions qui sont revenues sur le tournage sont des projets grandioses de l’envergure de budgets élevés et de distributions mondiales. Des films comme Fantastic Animals ou Spider-Man 3 ne représentent pas un risque monétaire car à chaque fois qu’ils sortent, le public viendra les voir assurant ainsi le retour sur investissement et quelque chose de plus. En plus de cela, les ventes de ces films sont également soutenues par des accessoires externes tels que des jouets, des articles promotionnels et bien d’autres choses de même nature.

Cependant, les productions indépendantes qui ne sont pas sûres de succès et qui doivent également dépenser jusqu’à 30% de plus de leur budget en mesures de sécurité extrêmes, tests médicaux et autres soins nécessaires pour obtenir le feu vert sur un tournage, ne peuvent tout simplement pas se le permettre. . Cependant, les grands studios ont l’argent pour payer ces mesures de sécurité et ils pourraient être chargés de mettre en place des projets qu’ils ont ignorés ces dernières années parce qu’ils sont trop petits. Pour un grand studio, des projets où il n’y a pas de très gros castings et des emplacements faciles permettant de filmer sans mettre en danger toutes les personnes impliquées pourraient être très attractifs.

De cette façon, le scénario prédit qu’en 2021, nous verrons de petits films comme Malcolm & Marie, qui ont même été qualifiés de “Covid friendly”. Bien sûr, nous verrons également des séries télévisées qui ont une audience de soutien à la vie ou un gros budget, et enfin, quelques blockbusters qui ont été mis en place avant la pandémie et qui sont déjà dans les derniers ajustements de post-production.

Hôte (2020)

D’un autre côté, en parlant de films faciles à tourner avec de petits moulages, des films comme ceux produits par Screenlife sont devenus l’option la plus viable. Films comme Supprimer un ami ou Recherche … où seuls quelques appareils photo sont nécessaires, y compris un téléphone portable et une personne sur la photo. Cette année encore, Host a créé un film d’horreur produit pendant la pandémie où une séance dirigée par Zoom tourne mal. L’intrigue mentionne certainement la pandémie et lorsqu’une femme doit se rendre chez l’autre pour la sauver d’une entité perverse, elle porte un masque.

Le monde du streaming

Ce n’est un secret pour personne qu’une fois l’enfermement imminent dans de nombreux pays du monde, la société a tourné son attention et ses loisirs vers le divertissement à domicile. Au cours des premiers mois de la pandémie, les plateformes de streaming telles que Netflix et Disney Plus ont connu une croissance du nombre d’abonnés. Dans certains pays de l’Union européenne, les serveurs qui fournissent le réseau à tous, ont subitement connu une surcharge de données qui a obligé les autorités à contacter les célèbres marques de streaming pour réduire la qualité d’image de leur contenu.

Il y a peu de jours, Warner Media a révolutionné le monde du cinéma et de la distribution en annonçant qu’elle sortirait l’intégralité de son catalogue prévu pour 2021 via sa plateforme HBO Max en même temps que dans les salles de cinéma. Une décision risquée qui montre que la manière de consommer, produire, vendre et distribuer du contenu change radicalement et peut-être accélérée par la pandémie.

Alors qu’à d’autres moments certains studios voyaient Netflix comme un ennemi qui pouvait voler les téléspectateurs et l’argent, sans fonctionner sous les mêmes licences, ce sont désormais les mêmes studios qui cherchent à faire des productions modestes qui peuvent être vendues à ces plateformes, dans un mouvement vers où les “studios” sont désormais uniquement responsables de la production, mais pas de la distribution comme par le passé.

Le gambit de la dame (2020)

Bien qu’à l’heure actuelle, cette nouvelle facette ne signifie pas nécessairement l’avenir définitif, elle représente un changement radical dans les méthodes habituelles de l’industrie. Au cours des derniers mois, au milieu de la pandémie COVID-19, le public a découvert que regarder des films et des séries comme Lady’s Gambit via Netflix, ou The Mandalorian via Disney Plus, est tout aussi satisfaisant que d’aller au cinéma, quelque chose qui peut-être continuera de s’appliquer en 2021.

Dans un monde où certaines salles de cinéma restent ouvertes, mais où il est risqué d’aller vivre «l’expérience théâtrale», comme l’appellent certains défenseurs d’Hollywood, il est certain qu’une entreprise comme le divertissement à domicile est quelque chose qui va l’ascension et dont nous verrons beaucoup tout au long de 2021.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.