Les adaptations de Batman au cinéma ont été très variées, des versions sombres à d’autres réalistes mais l’une en particulier est entrée dans l’histoire pour quelque chose de très négatif, depuis ‘Batman et Robin’ Il a été considéré comme l’une des pires adaptations de la bande dessinée au cinéma et a presque détruit le personnage, mais apparemment, les problèmes de ce film ont commencé à partir des enregistrements, car peu ont remarqué que Batman n’avait pas fait face à M. Freeze.

Après une réception acceptable de ‘Batman: pour toujours’, a été commandée Joël Schumacher un quatrième opus de Batman, mais pour ce remake il n’est pas revenu ni Michael Keaton et Val Kilmer et a amené George Clooney dans le rôle de Bruce Wayne, Il a également présenté l’une des plus grandes stars de l’action, Arnold Schwarzenegger dans le rôle du méchant M. Freeze.

Peut-être que très peu ont remarqué que Batman n’a pas affronté M. Freeze dans le film ‘Batman & Robin’ de 1997, puisque George Clooney et Arnold Schwarzenegger n’ont pas coïncidé sur les enregistrements sur les plateaux d’enregistrement et cela a été annoncé par Clooney lui-même lors d’une interview pour The Howard Stern Show:

“Nous ne nous sommes même pas vus. C’est une machine énorme et monstrueuse et j’ai juste sauté et j’ai fait ce qu’ils m’ont dit.”

Bien que dans le film, vous puissiez voir quelques confrontations entre les deux personnages, vous ne pouvez jamais voir les visages des deux acteurs dans le même cadre, car les scènes ont été tournées avec des cascadeurs et les gros plans de leurs visages ont été enregistrés. séparément, donc ces deux acteurs n’ont jamais été trouvés sur les enregistrements, ce qui semble être une prémonition de ce qu’il vendait ensuite avec ce film désastreux.