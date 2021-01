Quelques mois à peine après avoir appris que les scénaristes et producteurs exécutifs de “ Bob’s Burgers ”, Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin (également connues sous le nom de sœurs Molyneux) seront en charge du scénario du troisième volet du film Marvel Studios. avec Ryan Reynolds,‘Deadpool 3’, Kevin Feige a confirmé dans une interview avec Collider que la bande ne sera pas seulement placée dans l’univers cinématographique Marvel, mais maintiendra également le ton classé R des deux premiers films.

“Il sera noté R et nous travaillons actuellement sur le scénario sous la supervision de Ryan”, a déclaré Feige. “Ne pas être [filmada] cette année. Ryan est un acteur très occupé et à succès. Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons faire maintenant, mais c’est excitant que cela ait commencé. Encore une fois, un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, ce qui est tout simplement incroyable de le voir donner vie à ce personnage. “

Auparavant, Kevin Feige et le PDG de Disney, Bob Iger, avaient exprimé leur intérêt à conserver la cote R sur les futurs films de Deadpool.‘Deadpool 3’ dans le premier film avec cette note du studio appartenant à Disney.

Après un premier opus sorti en février 2016 avec un box-office mondial de 783 millions de dollars, “ Deadpool 2 ” ouvre en mai 2018, devenant l’un des films notés R les plus rentables de l’histoire (740 millions de dollars). ), dépassant ainsi 11 des sorties de Marvel Studios.

La suite a été réalisée par David Leitch («John Wick») à partir d’un scénario de Rhett Reese et Paul Wernick. Il n’est pas confirmé que Leitch dirigera ce nouvel opus, même si cela semble peu probable compte tenu de son emploi du temps chargé dans les années à venir.