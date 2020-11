La saga ‘Fantastic Animals’, une suite de l’univers Harry Potter, a subi un changement de script inattendu pour les fans: Grindelwald cessera d’être joué par le mythique Johnny Deep, qui avait déjà eu deux tranches de la saga des cinq que le studio a prévue et pour lesquelles il avait signé.

Depuis début novembreet la signature de Mikkelsen a été rumeur à la distribution, mais jusqu’à présent, cela n’a pas été la confirmation officielle. Le scoop a été donné par le magazine ‘Deadline’, spécialisé dans le monde d’Hollywood. Le média a annoncé que Warner Bros a confirmé qu’il incorpore officiellement le tournage du troisième opus de la saga à l’acteur Mads Mikkelsen pour jouer Grindelwald après le départ de Deep.

Départ controversé et inattendu de Johnny Deep

Deep avait déjà eu deux films “ Animaux fantastiques ” sur les cinq qu’il avait signés par contrat, mais après le scandale des mauvais traitements infligés à son ex-femme, Amber Heard, et la plainte ultérieure de Deep à un média britannique pour diffamation, qui a fini par perdre, précipité son départ du film. L’acteur de “ Pirates des Caraïbes ” a accepté d’abandonner le tournage à la demande du studio et selon divers médias, malgré le fait qu’ilIl n’a fait qu’un jour de tournage, Deep collectera les 10 millions qu’il avait signés pour le film.

L’acteur lui-même a annoncé sur ses réseaux sociaux son adieu à l’univers de Harry Potter et à partir de ce moment les rumeurs sur Mikkelsen ont commencé, mais l’acteur a nié à plusieurs reprises savoir quoi que ce soit. Mais la bonne nouvelle est enfin confirmée et Le protagoniste d’Hannibal sera le nouveau Grindelwald. Pour le voir sur grand écran, il faudra encore attendre, car le tournage bat son plein à Londres et la date de sortie a été repoussée à 2022.

La nouvelle a été partagée et rejetée à peu près également par les fans des acteurs d’une part et de la saga d’autre part, dont les réactions n’ont pas tardé à venir sur Twitter etLe thème est devenu une tendance:

Warner Bros nous prend Johnny Depp mais ne donne pas Mads Mikkelsen. – Moi: pic.twitter.com/LluYvvdru1 – Club Potterhead. (@PotterheadClub) 26 novembre 2020

Johnny Depp n’a pas besoin d’animaux fantastiques ou de Pirates des Caraïbes, au contraire ces films ont besoin de #JohnnyDepp pic.twitter.com/MVykT6rFNM – Lupita Caldiño 🇲🇽 (@lupitacaldi) 26 novembre 2020

Sans Johnny Depp, Fantastic Animals va perdre beaucoup d’audience.

Il fallait le dire et il a été dit #JohnnyDepp pic.twitter.com/RJ2GhENzjL – Nuu◟̽◞̽ (@ilovedjmalik) 26 novembre 2020

Êtes-vous d’accord avec la décision de Warner de choisir Mads Mikkelsen pour remplacer Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts?

-Non: MG

-Oui: RT pic.twitter.com/XcVzW8Jluq – Masque rouge (@ mascararoja211) 26 novembre 2020

Voyons voir … J’adore Mads Mikkelsen. Mais #JohnnyDepp IS Grindelwald, qui l’a joué dix points. De plus, si Warner licenciait Heard, il y aurait un certain sens de la justice, mais comment ils la protègent illogiquement, c’est que vous êtes tellement bouleversé. Je ne vais pas regarder Fantastic Beasts 3 👌 pic.twitter.com/XgC63CoHKH – Seigneur des mouches 🌈 (@Lupopreta) 26 novembre 2020