C’est officiel! L’éditeur Shūeisha, à travers le numéro 52 du magazine Weekly Shōnen Jump de cette année, a confirmé [vía] que la franchise Mon université de héros (Boku no Hero Academia) aura un troisième film d’anime dont la première est prévue dans le été 2021 Au Japon. Le mangaka Kōhei Horikoshi Il sera à nouveau le concepteur et superviseur des personnages originaux du projet.

Il y a une semaine, les comptes Twitter officiels des films d’anime, de manga et de My Hero Academia partageaient une série d’images promotionnelles anticipant un nouveau projet. Les images combinées ont présenté Deku, Bakugo et Todoroki dans de nouveaux uniformes et la légende. “Il rencontrera” Les Trois Mousquetaires “”. L’un des éléments qui a le plus retenu l’attention des fans est l’emblème «WHA», qui a conduit à de multiples théories sur sa signification.

Né comme un one-shot intitulé My Hero, le manga écrit et illustré par Kōhei Horikoshi a commencé la sérialisation dans la publication Weekly Shōnen Jump en juillet 2014 et a été compilé en 28 volumes à ce jour. La franchise a de multiples retombées dans le monde des mangas, des romans légers, des jeux vidéo et, bien sûr, a une adaptation animée réussie – dont la cinquième saison sera diffusée en 2021 – cinq OVA et deux longs métrages: My Hero Academia: Two Heroes (2018) et My Hero Academia -Heroes: Rising- (2019).

L’histoire se déroule dans un monde où 80% de la population possède une sorte de superpuissance. Cependant, ce n’est pas le cas pour Izuku Midoriya, un jeune super-héros en herbe qui est né sans aucun «cadeau». Malgré cela, son sens de la justice attire l’attention de All Might, le super-héros n ° 1 mondial, qui a un plan pour l’aider à entrer à l’Académie UA, une école spécialisée dans la professionnalisation des héros. C’est ainsi que «Deku» commence son voyage pour devenir le plus grand super-héros de l’histoire.

L’œuvre originale est éditée par Panini Manga au Mexique, tandis que la série peut être vue dans son intégralité dans notre pays à travers Funimation en japonais ou avec doublage espagnol. La quatrième saison de l’anime est toujours disponible pour l’Amérique latine sur Crunchyroll. En ce qui concerne les films, la bande My Hero Academia: Two Heroes est disponible sur Netflix ou peut être achetée dans des formats faits maison au Madness Store; tandis que My Hero Academia -Heroes: Rising- sera à nouveau projeté dans les salles de la République mexicaine le week-end prochain dans la langue originale, en espagnol et au format 4DX.

Il est curieux de se rappeler que Kōhei Horikoshi avait déclaré en juillet 2019: «Il n’y aura pas de troisième film. Probablement”. En fait, le mangaka a avoué que dans -Heroes: Rising- il a utilisé l’un des concepts qu’il avait envisagé d’utiliser dans la bataille finale du manga.

Le troisième film My Hero Academia sortira à l’été 2021.

