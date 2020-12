Conseils pour créer un bon environnement de cinéma maison

La expérience de cinéma maison c’est aujourd’hui une réalité accessible à tous. Un petit investissement, quelques retouches à la maison et la technologie actuelle apportent la magie du septième art à votre maison.

Mais pourquoi limiter l’expérience? Dans cet article, nous vous invitons à combiner les cinéma spectaculaire avec le confort d’être à la maison. Le meilleur des deux mondes, unis pour que vous puissiez en profiter quand vous le souhaitez.

Votre style le plus confortable pour regarder un film

Vous n’êtes pas dans une salle de cinéma du centre-ville, pourquoi ne pas vraiment vous sentir chez vous? Choisissez des vêtements confortables pour le film. Un pyjama en tricot côtelé si vous ne voulez pas avoir froid, une chemise de nuit imprimée si vous préférez quelque chose de plus doux, d’original, ce peignoir en chenille qui fait du bien sur vous, vous permettant de profiter au mieux du film!

Puisque vous êtes chez vous, il vaut mieux profiter un maximum de confort pour regarder le film. Et rien de mieux que quelque chose d’informel, avec ce que vous vous sentez à l’aise à tout moment. Qu’il est idéal à la fois pour manger du pop-corn, et pour un dîner impromptu avec votre partenaire à la lumière de l’écran.

Votre parfait “fauteuil” fait maison

Avez-vous remarqué que chaque fois que vous allez au cinéma, quelqu’un est surpris par le confort des sièges? Le plus curieux est que dans votre propre maison, vous pourriez être encore mieux!

Le canapé a toujours un attrait irrésistible, mais nous vous recommandons de vous laisser emporter par le confort du fauteuils avec accoudoirs. Avez-vous vu les nouvelles lignes qui combinent le bois et le matelas dans une symbiose parfaite?

Si vous souhaitez augmenter le niveau, n’hésitez pas à choisir un modèle qui a certaine ergonomie du fauteuil à bascule. Vous remarquerez tellement la différence avec un fauteuil normal que vous ne voudrez plus vous asseoir ailleurs.

Vous pouvez améliorer encore plus cette sensation si vous accompagnez le siège avec un petit coussin doux et agréable au toucher et un repose-pied assorti. Le maximum de confort possible, avec un style que vous adorerez pour cette pièce.

La tranquillité débordante du noir

Vous pouvez oublier ces rideaux classiques. Si vous voulez un véritable environnement de cinéma maison où vous pouvez être embrassé par l’obscurité sombre de la pièce, vous avez besoin d’une alternative.

Choisissez des stores isolants

la meilleure couleur qui convient à la chambre à coucher, à la salle à manger ou partout où vous allez pour profiter du film.

Habituellement, si vous voulez un style minimaliste, nordique ou vintage, les magasins noirs vous offrent ce mélange d’élégance et de confort que seule cette teinte peut capturer.

Avec un ou divers stores noirs et isolants, vous n’aurez même pas à vous soucier des stores. Faites glisser doucement le store vers le bas, jusqu’à ce que vous bloquiez la moindre fente de lumière. Maintenant, ça ressemble vraiment à un cinéma!

Un son vaut mieux que mille images

Vous disposez d’un projecteur ou d’un écran à la fine pointe de la technologie. Vous appréciez la 4K, l’image OLED et toutes les nouveautés en acronymes que le secteur a publiées ces dernières années. Pourquoi n’avez-vous pas l’impression d’avoir une véritable atmosphère de cinéma maison? Eh bien, parce qu’il faut aussi l’écouter.

Lorsque vous vérifiez la différence d’un Système audio Dolby Atmos immersif, la façon dont vous regardez des films changera pour la vie.

Des sons aigus des films d’animation aux fondations profondes des bandes sonores de Hans Zimmer, vous pouvez vous délecter de chaque note sonore différente qui atteint vos oreilles et qui, cette fois c’est vraiment le cas, vous donnera l’impression d’avoir amené le cinéma chez vous.

Profitez du cinéma sans distractions!

Vous portez ces vêtements confortables que vous adorez, vous profitez d’une assise imbattable et de toute la pièce dans le noir, pour voir le film seul, en couple ou entre amis. Ne laissez pas WhatsApp vous déranger!

Le cinéma et les appareils technologiques sont toujours en désaccord. Ils sont beaucoup plus appréciés séparément. Alors, quand il s’agit de regarder des films à la maison, ne soyez pas tenté. Créer une septième atmosphère artistique totale, éteindre les téléphones portables et tout autre appareil qui, en raison de ses notifications, peut gâcher votre expérience. C’est l’heure du cinéma. Déconnectez-vous pendant un moment du monde numérique. Asseyez-vous et profitez du film.

