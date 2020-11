En ce qui concerne Thanksgiving et les séries télévisées, il ne manque probablement aucune liste de ce chapitre de Friends où Monica (Courteney Cox) met une dinde sur la tête juste avant de commencer à danser. À l’instar des fans de la série, l’actrice qui a joué dans un moment aussi emblématique, s’en souvient également (ou s’en souvenait tout simplement lors de son marathon) avec affection et a donc décidé de la recréer depuis chez elle, pour le plus grand plaisir des réseaux sociaux.

C’est The One With All The Thanksgivings, le 18e chapitre de la cinquième saison de la série, où tous les personnages se souviennent de toutes les célébrations de Thanksgiving qu’ils ont eues pendant leur enfance. Bien que le chapitre ait donné la priorité à certains scénarios tels qu’une confession d’amour, un accident impliquant un doigt perdu et des flashbacks d’autres célébrations, la chose la plus mémorable sera toujours le moment de la dinde sur la tête.

Maintenant au milieu de 2020, Courteney Cox est devenue nostalgique grâce à son compte Instagram où, tout d’abord, elle a félicité ses followers pour cette date spéciale et a immédiatement dansé avec une dinde sur la tête. Encore une fois!

“Je suis tellement reconnaissante pour cette année”, a déclaré Cox avant d’ajouter sérieusement que si elle revoyait un putain de GIF d’elle-même avec une dinde sur la tête, “danser comme un sacré imbécile … je vais paniquer.”

Cox a reconnu, cependant, qu’elle et son personnage d’amis sont sans aucun doute un symbole de Thanksgiving, alors elle n’avait pas d’autre choix que de danser avec de la dinde et des lunettes sur la tête pour célébrer l’année qui est presque terminée.

Les fans d’amis peuvent être heureux pour ce petit hommage inattendu et satisfaisant, mais aussi parce que les retrouvailles de la distribution originale sont toujours d’actualité. Quelle que soit la durée de la pandémie et des restrictions sanitaires, le casting de la série continue plus que disposé à revenir.

Un chapitre spécial anniversaire devait être présenté cette année – en mai, pour être précis – via la plate-forme HBO Max, mais lorsque les choses ont empiré à cause du coronavirus, le tournage a été suspendu et la première de la spéciale a été reportée jusqu’à nouvel ordre.

Il a été récemment rapporté que le tournage du chapitre anniversaire est toujours en cours et sera tourné dans les mois à venir avec l’intention de le sortir dans les premiers mois de 2021. Si vous êtes fan de la série, vous l’attendez sûrement déjà, mais si vous ne l’avez jamais vu vu, vous avez encore le temps de rattraper la spéciale.

Au fait, l’équipe de Cinéma PREMIERE fait un podcast spécial dédié au commentaire de la série épisode par épisode. Nous venons de terminer la saison 3, vous pouvez donc toujours nous rattraper. Découvrez le dernier épisode du podcast ici.

