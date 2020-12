Ce que vous voyez est une reprise de l’une des chansons les plus emblématiques du groupe de rock Metallica, Entre Sandman, mais contrairement à de nombreuses reprises qui abondent, celle-ci a été réalisée avec la participation de Paul Raci, acteur et musicien qui a également un groupe de rock pour sourds qui utilise la langue des signes: Hands of Doom.

Cette couverture a également été possible grâce à Prime Video créée Son du métal, film avec Riz Ahmed qui dépeint la vie d’un batteur de rock qui perd son sens de l’ouïe et doit s’adapter à une vie sans son.

La couverture de Metallica pour les sourds peut être trouvée sur la chaîne YouTube du batteur Elise Trouw, avec l’aide de Travis Barker et la présence de Paul Raci – qui apparaît également dans Sound of Metal-.

De son côté, le réalisateur du film, Darius Marder, a remercié Lars Ulrich et les autres membres de Metallica pour leur soutien en rendant possible la couverture d’Enter Sandman.

Ravi de l’amour que Lars Ulrich et Metallica ont! Lars a regardé Sound of Metal et a proposé de l’aider, ne sachant pas que la performance de Riz Ahmed était influencée par lui. Je lui ai demandé si nous pouvions couvrir Enter Sandman avec la langue des signes et Paul Raci. Et il a dit oui! Beaucoup d’amour à Lars!

Vous pouvez déjà voir Sound of Metal sur Prime Video et ici une vidéo du groupe de Paul Raci Maison de malheur

Metallica



Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, non seulement voir de bons films, mais aussi des mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.