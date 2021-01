Avant les nominations aux traditionnels Critics Choice Awards, où le meilleur du cinéma et de la télévision est récompensé, l’association de la critique a découvert une façon d’honorer tous ces films de genres comme la science-fiction, la fantaisie, l’action et l’horreur, qui n’atteignent pratiquement aucune médaille dans le saison des récompenses. De cette façon, les Super Awards seront le moyen pour des films comme Bad Boys: Forever, Mulan ou Tenet d’atteindre la gloire.

Voici tous les Nominations aux Critics Choice Super Awards, dont la cérémonie de remise des prix aura lieu le 10 janvier prochain via une émission sur CW, animée par Kevin Smith et Dani Fernández.

Nominations aux Critics Choice Super Awards dans CINEMA

MEILLEUR FILM D’ACTION

Bad Boys For Life (Sony) Extraction de Da 5 Bloods (Netflix) (Netflix) Greyhound (Apple TV +) The Hunt (Universal) Mulán (Disney +) The Outpost (Screen Media) Tenet (Warner Bros.)

MEILLEUR ACTEUR DANS UN FILM D’ACTION

Tom Hanks – Greyhound (Apple TV +) Chris Hemsworth – Extraction (Netflix) Caleb Landry Jones – The Outpost (Screen Media) Delroy Lindo – Da 5 Bloods (Netflix) Will Smith – Bad Boys For Life (Sony) John David Washington – Tenet ( Warner Bros)

MEILLEURE ACTRICE DANS UN FILM D’ACTION

Betty Gilpin – The Hunt (Universal) Yifei Liu – Mulan (Disney +) Blake Lively – The Rhythm Section (Paramount) Iliza Shlesinger – Spenser Confidential (Netflix) Hilary Swank – The Hunt (Universal)

MEILLEUR FILM D’ANIMATION

En avant (Disney +) Sur la lune (Netflix) Un film de Shaun le mouton: Farmageddon (Netflix) Soul (Disney +) Les Willoughbys (Netflix) Wolfwalkers (Apple / GKIDS)

MEILLEURE PERFORMANCE VOCALE MASCULINE DANS UN FILM D’ANIMATION

Jamie Foxx – Soul (Disney +) Will Forte – Les Willoughbys (Netflix) Tom Holland – En avant (Disney +) John Krasinski – Crackers d’animaux (Netflix) Chris Pratt – En avant (Disney +) Sam Rockwell – Le seul et unique Ivan (Disney +)

MEILLEURE PERFORMANCE VOCALE FÉMININE DANS UN FILM D’ANIMATION

Tina Fey – Soul (Disney +) Honor Kneafsey – Wolfwalkers (Apple / GKIDS) Maya Rudolph – Les Willoughbys (Netflix) Phillipa Soo – Au-dessus de la Lune (Netflix) Octavia Spencer – En avant (Disney +) Eva Whittaker – Wolfwalkers (Apple / GKIDS)

MEILLEURS JEUX DE FILM, DE BD OU DE VIDÉO DE SUPER-HÉROS

Birds of Prey (Warner Bros.) La Vieille Garde (Netflix) Société Secrète des Royals Second-Né (Disney +) Sonic The Hedgehog (Paramount) Superman: L’homme de demain (Warner Bros.Animation)

MEILLEUR ACTEUR DANS UN FILM DE SUPER HÉROS, DES COMICS OU DES JEUX VIDÉO

Skylar Astin – Secret Society of Second-Born Royals (Disney +) Jim Carrey – Sonic The Hedgehog (Paramount) Chiwetel Ejiofor – The Old Guard (Netflix) Ewan McGregor – Birds of Prey (Warner Bros.) Ben Schwartz – Sonic The Hedgehog (Paramount) )

MEILLEURE ACTRICE DANS UN FILM DE SUPER HÉROS, DES COMICS OU DES JEUX VIDÉO

Kiki Layne – The Old Guard (Netflix) Peyton Elizabeth Lee – Secret Society of Second-Born Royals (Disney +) Margot Robbie – Birds of Prey (Warner Bros) Jurnee Smollett – Birds of Prey (Warner Bros) Charlize Theron – The Old Guard ( Netflix)

MEILLEUR FILM D’HORREUR

Freaky (Universal) The Invisible Man (Universal) Relic (IFC Films) The Rental (IFC Films) Sputnik (IFC Films)

MEILLEUR ACTEUR DANS UN FILM D’HORREUR

Ṣọpẹ Dìrísù – Sa maison (Netflix) Pyotr Fyodorov – Sputnik (IFC Films) Michiel Huisman – The Other Lamb (IFC Films) Dan Stevens – The Rental (IFC Films) Vince Vaughn – Freaky (Universal)

MEILLEURE ACTRICE DANS UN FILM D’HORREUR

Haley Bennett – Swallow (IFC Films) Angela Bettis – 12 Hour Shift (Magnet Releasing) Elisabeth Moss – The Invisible Man (Universal) Kathryn Newton – Freaky (Universal) Sheila Vand – The Rental (IFC Films)

MEILLEUR FILM SCIFI OU FANTASY

Love and Monsters (Paramount) Palm Springs (Hulu et NEON) Possesseur (NEON) Synchronic (Well Go USA) The Vast of Night (Amazon Studios)

MEILLEUR ACTEUR DANS UN FILM DE SCI-FI OU DE FANTASY

Christopher Abbott – Possesseur (NEON) Jake Horowitz – The Vast of Night (Amazon Studios) Anthony Mackie – Synchronic (Well Go USA) Andy Samberg – Palm Springs (Hulu et NEON) JK Simmons – Palm Springs (Hulu et NEON)

MEILLEURE ACTRICE DANS UN FILM SCIFI OU FANTASY

Ally Ioannides – Synchronic (Well Go USA) Katherine Langford – Spontanée (Paramount) Sierra McCormick – The Vast of Night (Amazon Studios) Cristin Milioti – Palm Springs (Hulu et NEON) Andrea Riseborough – Possessor (NEON)

MEILLEUR VILLAIN

Jim Carrey – Sonic The Hedgehog (Paramount) Kathryn Newton – Freaky (Universal) Martin Short et Jane Krakowski – The Willoughbys (Netflix) JK Simmons – Palm Springs (Hulu et NEON) Hilary Swank – The Hunt (Universal)

Critics Choice Super Awards Nominations à la TÉLÉVISION

MEILLEURE SÉRIE D’ACTION

9-1-1 (Fox) Hanna (Amazon) Chasseurs (Amazon) SWAT (CBS) Vikings (Histoire) Guerrier (Cinemax)

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE D’ACTION

Daveed Diggs – Snowpiercer (TNT) Andrew Koji – Guerrier (Cinemax) Logan Lerman – Chasseurs (Amazon) Alexander Ludwig – Vikings (Histoire) Shemar Moore – SWAT (CBS) Al Pacino – Chasseurs (Amazon)

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE D’ACTION

Angela Bassett – 9-1-1 (Fox) Jennifer Connelly – Snowpiercer (TNT) Esme Creed-Miles – Hanna (Amazon) Mireille Enos – Hanna (Amazon) Katheryn Winnick – Vikings (Histoire) Alison Wright – Snowpiercer (TNT)

MEILLEURE SÉRIE D’ANIMATION

Archer (FXX) BoJack Horseman (Netflix) Big Mouth (Netflix) Central Park (Apple TV +) Harley Quinn (HBO Max) Rick et Morty (Adult Swim) Star Trek: Lower Decks (CBS All Access)

MEILLEURE PERFORMANCE VOCALE HOMME DANS UNE SÉRIE D’ANIMATION

Will Arnett – BoJack Horseman (Netflix) H. Jon Benjamin – Archer (FXX) Nick Kroll – Big Mouth (Netflix) John Mulaney – Big Mouth (Netflix) Jack Quaid – Star Trek: Lower Decks (CBS All Access) Justin Roiland – Rick et Morty (Adult Swim) JB Smoove – Harley Quinn (HBO Max)

MEILLEURE PERFORMANCE VOCALE FÉMININE DANS UNE SÉRIE D’ANIMATION

Kaley Cuoco – Harley Quinn (HBO Max) Tawny Newsome – Star Trek: Lower Decks (CBS All Access) Maya Rudolph – Big Mouth (Netflix) Amy Sedaris – BoJack Horseman (Netflix) Aisha Tyler – Archer (FXX) Jessica Walter – Archer ( FXX)

MEILLEURE SÉRIE DE SUPERHÉROS

Les garçons (Amazon) DC’s Legends of Tomorrow (The CW) Doom Patrol (DC Universe et HBO Max) The Flash (The CW) Lucifer (Netflix) The Umbrella Academy (Netflix)

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE DE SUPER HÉROS

Jon Cryer – Supergirl (The CW) Tom Ellis – Lucifer (Netflix) Grant Gustin – The Flash (The CW) Antony Starr – Les garçons (Amazon) Karl Urban – Les garçons (Amazon) Cress Williams – Black Lightning (The CW)

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE DE SUPER HÉROS

Melissa Benoist – Supergirl (The CW) Aya Cash – The Boys (Amazon) Diane Guerrero – Doom Patrol (DC Universe et HBO Max) Elizabeth Marvel – Helstrom (Hulu) Lili Reinhart – Riverdale (The CW) Cobie Smulders – Stumptown (ABC)

MEILLEURE SÉRIE HORREUR

Evil (CBS) The Haunting of Bly Manor (Netflix) Lovecraft Country (HBO) The Outsider (HBO et MRC Television) Supernatural (The CW) The Walking Dead (AMC)

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE HORREUR

Jensen Ackles – Supernatural (The CW) Mike Colter – Evil (CBS) Michael Emerson – Evil (CBS) Jonathan Majors – Lovecraft Country (HBO) Ben Mendelsohn – The Outsider (HBO et MRC Television) Jared Padalecki – Supernatural (The CW) Michael K. Williams – Pays de Lovecraft (HBO)

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE HORREUR

Natalie Dormer – Penny Dreadful: City of Angels (Showtime) Cynthia Erivo – The Outsider (HBO et MRC Television) Katja Herbers – Evil (CBS) T’Nia Miller – The Haunting of Bly Manor (Netflix) Wunmi Mosaku – Lovecraft Country (HBO) ) Victoria Pedretti – La hantise de Bly Manor (Netflix) Jurnee Smollett – Lovecraft Country (HBO)

MEILLEURE SÉRIE OU FANTAISIE SCI-FI

Le mandalorien (Disney +) Outlander (Starz) élevé par les loups (HBO Max) Star Trek: Discovery (CBS All Access) Star Trek: Picard (CBS All Access) Télécharger (Amazon) Ce que nous faisons dans l’ombre (FX)

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE SCI-FI OU FANTASY

Robbie Amell – Télécharger (Amazon) Travis Fimmel – Élevé par les loups (HBO Max) Sam Heughan – Outlander (Starz) Kayvan Novak – Ce que nous faisons dans l’ombre (FX) Pedro Pascal – Le mandalorien (Disney +) Nick Offerman – Devs (FX sur Hulu) Patrick Stewart – Star Trek: Picard (CBS All Access)

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE SCI-FI OU FANTASY

Caitriona Balfe – Outlander (Starz) Amanda Collin – Élevée par les loups (HBO Max) Natasia Demetriou – Ce que nous faisons dans l’ombre (FX) Sonequa Martin-Green – Star Trek: Discovery (CBS All Access) Thandie Newton – Westworld (HBO) Hilary Swank – À l’extérieur (Netflix) Jodie Whittaker – Doctor Who (BBC America)

MEILLEUR VILLAIN D’UNE SÉRIE

Tom Ellis – Lucifer (Netflix) Abbey Lee – Lovecraft Country (HBO) Samantha Morton – The Walking Dead (AMC) Sarah Paulson – Ratched (Netflix) Antony Starr – Les garçons (Amazon) Finn Wittrock – Ratched (Netflix)

Les traditionnels Critics Choice Awards auront lieu le 7 mars et leurs nominations seront annoncées le 8 février. Consultez ici nos pronostics pour les Golden Globes et les Oscars.

