Breaking Free est un court métrage sur l’une des décisions les plus difficiles qu’un couple puisse prendre. Il réalise le court métrage Lilton Stewart III, avec un scénario d’Alejandro Lopez et Andrew Creer. Le film est disponible sur Prime Video International et, espérons-le, bientôt en Espagne.

Précisément L’acteur australien Believe est l’un des protagonistes, avec Tanya Quenko et l’acteur espagnol Alex Sorian Brown.

Break Free et le dilemme de la distance

Dans tout type de production cinématographique, il y a un aspect clé pour que le film produise un effet transcendantal sur le spectateur, le réalisme de décision des protagonistes.

Peu importe qu’il s’agisse de science-fiction, de drame ou d’horreur. Si les protagonistes sont confrontés à une décision difficile, vous voulez vous sentir impliqué, vous demander personnellement ce que vous feriez et, surtout, que les personnages traduisent la difficulté de cette décision.

C’est précisément ce que Break Free réalise et la raison pour laquelle vous voulez presser chaque minute de métrage.

Maddy (Tanya Quenko) est une serveuse piégée dans un travail dénigrant dans une ville apparemment petite avec un partenaire, Bo (Andrew Creer), dont le travail de mécanicien n’augure rien de bon pour un avenir avec trop de surprises.

Un jour, son frère (Alex Sorian Brown), lui dit qu’il va déménager à Los Angeles. Elle veut que tu ailles avec elle. Mais Maddy est liée par sa relation avec Bo.

Cette nuit-là, Maddy et Bo se disputent. Et si la vie que Bo lui offre dans cette ville et avec ce travail de serveuse ne suffisait pas à la rendre heureuse? Qu’est-ce qui est le plus important, le bonheur personnel ou l’amour que vous ressentez envers votre partenaire?

Ce qui semble être une réponse facile, devient une analyse introspective qui peut générer un débat intéressant, surtout si vous regardez le court-métrage Break Free entre plusieurs personnes, tant pour sa fin que pour son contenu.

Drame visuel, dialogue précis et musique de l’âme

S’échapper pose un scénario très intéressant de Alejandro Lopez et Andrew Creer, mais c’est la réalisation technique qui vous amène au cœur.

Le court-métrage est un drame visuel, dans lequel chaque plan transmet un sentiment, sans pour autant trahir un tout L’approche réaliste précise de Lilton Stewart III. Aucun plan n’est gratuit. Ils représentent tous un message, que ce soit le sentiment de Maddy, la frustration de Bo ou le scepticisme bien équilibré de Sorian Brown.

Bien sûr, il est basé sur des dialogues qui nous conduisent à travers l’histoire. Mais ceux-ci sont concis, précis et essentiels. Le peu qui est dit en mots doit être là et complète parfaitement l’environnement visuel.

Pour mettre en évidence, par exemple, la lutte des sentiments qu’Andrew Creer expose en séance d’entraînement, avant la possible rupture avec Maddy. Le clair-obscur nous permet de voir son impuissance, sa rage, jusqu’à ce qu’il comprenne quelle est la fin nécessaire, puis le visage commence à s’éclairer.

Tout cela avec un bande-son surprenante. Benjamin Rawls et Thorn & Shout parviennent à très bien guider le rythme du court métrage et à mettre le spectateur en position, dans des tons mélodiques bien choisis.

Le succès interprétatif dans Break Free

Presque tous les courts métrages dépendent d’une excellente technique de production, s’ils veulent obtenir l’effet recherché sur le spectateur.

Cependant, les acteurs doivent remplir leur rôle. L’actrice Tanya Quenko brille à nouveau dans un nouveau court métrage, dans lequel elle représente le symbole du dilemme sentimental du couple.

Australien Andrew Creer, est chargé de développer ce dilemme et de transmettre les différents espaces sentimentaux par lesquels passe le couple jusqu’à la fin inévitable.

Un défi qu’il résout parfaitement. Son expérience dans la série Arme mortelle, vous ou demain, quand la guerre commence, lui donne suffisamment de bagages pour nous apprendre le drame intérieur qu’il subit dans Break Free.

C’est aussi interprétation remarquable d’Alex Sorian Brown. L’espagnol a débarqué à Los Angeles en 2009 et, depuis, il a ajouté des projets à sa filmographie, avec un poids croissant tant dans le cinéma américain qu’en espagnol, comme la série 3 routes en cours de tournage.

Une équipe d’interprétation performante, pour un court métrage qui peut vous offrir bien plus que ce que vous voyez. Une production qui vous demande ce que vous feriez si votre partenaire était les protagonistes. Une question que vous devrez peut-être un jour vous poser.

L’entrée critique de Break Free, avec Andrew Creer de “You” et l’acteur espagnol Alex Sorian Brown est apparu en premier dans Premiere Cinema.