«Des» Cela commence par l’arrestation de son protagoniste, Dennis Nilsen, après avoir retrouvé de la chair humaine pourrie dans les tuyaux de l’immeuble dans lequel il réside. A la surprise de tous, Nilsen n’a même pas tenté de cacher les faits et a affirmé avoir tué “environ 15 ou 16” sans broncher. Après son arrestation, il était étonnant de voir à quel point il avait pu parler à la police, fournissant aux enquêteurs un résumé assez détaillé de ses crimes.

Nous sommes au début de 1983.

«Des» suit les traces de l’enquête qui a suivi pour retrouver les victimes de Nilsen, un individu totalement sans expression. Un «effet Kuleshov» ambulant. Il n’y avait pas de motifs apparents ni de preuves concluantes et la plupart des victimes vivaient en marge de la société. Ensuite, l’une des plus grandes enquêtes de l’histoire du Royaume-Uni a commencé: non pas pour trouver le meurtrier (avoué), mais pour nommer l’assassiné …

Et nous continuons en 1983, jusqu’à la fin.

Non, «Des» Ce n’est pas une de ces séries dans lesquelles nous commençons par la fin à raconter le passé du présent à travers une analepsie, plus communément appelée “flashback”. «Des» c’est avant tout une série en dialogue, basée sur les paroles de chacun de ses personnages et sur la relation établie entre trois hommes: un détective, un biographe et Nilsen lui-même. Une série où l’on entend beaucoup parler de choses qu’on ne voit jamais.

Une production toujours élégante et sobre qui plonge, ou du moins essaie, dans l’esprit de l’un des tueurs en série les plus insaisissables et énigmatiques sur le plan émotionnel que nous ayons jamais vu à l’écran. Il essaie, mais pas parce qu’il reste ou nous laisse dans le besoin. Il essaie, parce que le magistral Nilsen de David Tennant est littéralement un iceberg impénétrable. J’ai dit, une sorte de marche “effet Kuleshov”.

La principale vertu de «Des» c’est justement sa capacité à garder ce verrou sur son protagoniste, véritable énigme capable de nous scandaliser par les apparences les plus vulgaires. Celui d’un homme gris, triste, terne et ennuyeux. Mais surtout froid, très, très, très froid. Nous n’avons que l’apparence et les mots. Ceux de chacun, aussi bien sûr ceux d’un serial killer très fade qui doit être un crack au poker.

Oui «Des» C’est une mini-série exceptionnelle, c’est à cause du soin avec lequel l’image prend soin des mots: Comme un bon frère aîné pour son petit frère. Sans faits à nous montrer et sans preuves convaincantes, tout et rien à la fois tourne autour du mot. De certains et d’autres. Ce n’est pas que ce soit une pièce de théâtre, mais que comme dans ‘Mindhunter’, les coups de grâce sont ceux face à face qui révèlent que les monstres existent et sont en et / ou parmi nous.

«Des» c’est une approche originale et intrigante qui punit le spectateur de préoccupations morales. Plus de questions que de réponses, pour tenter de ne pas plonger dans l’esprit d’un tueur en série, mais dans celui du spectateur qui ose le mépriser. Ce n’est pas que nous soyons tous des meurtriers potentiels, cela aussi: c’est juste que c’est très inconfortable et ennuyeux de trouver quelqu’un qui ne rentre pas dans la logique de notre petit univers personnel.

«Des» Cela correspond au standard de la production britannique immaculée sans défaut de parler d’un meurtrier échappant à toute norme. Ainsi, Dennis Nilsen de David Tennant devient un personnage aussi fascinant que Ed Kemper de David Tennant. ‘Mindhunter’. Mais pas à cause de ce qu’il fait, mais à cause de son don de mots et de tordre l’histoire. Nous placer dans ce coin sombre de notre âme où même le crime le plus horrible a du sens.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex