Crock of Gold: Quelques tours avec Shane MacGowan (dont vous pouvez voir la bande-annonce ici) raconte l’histoire de Shane MacGowan, l’auteur-compositeur-interprète anglo-irlandais qui a acquis une renommée internationale dans les années 1980 en tant que leader du groupe punk celtique: The Pogues.

En charge du film, Julien Temple, le réalisateur britannique vétéran, mieux connu pour ses films sur la scène punk londonienne de la fin des années 1970, a pris sur lui de tracer un chemin prudent entre la mythologie du bad boy et les rapports biographiques percutants. Le résultat? Un documentaire divertissant et intensif en recherche qui peut plaire à un public plus large; Autrement dit, cela peut être frappant pour les fans et les non-fans du groupe.

La bande-annonce de Crock of Gold ne parle pas du premier documentaire sur l’ancien chanteur de The Pogues, mais elle peut être considérée comme la plus complète et la plus créative à ce jour, selon l’avis du Hollywood Reporter. Le style caractéristique de Temple, qui combine des interviews actuelles et du matériel d’archives, fait du film un collage audiovisuel de musique et de témoignages, d’histoires politiques et culturelles, qui montrent une image claire du charismatique MacGowan.

MacGowan était une force surnaturelle sur scène pendant sa prime aux Pogues, combinant la musique folk irlandaise avec le punk, et culminant en 1987 avec le tube “Fairytale of New York”. C’est donc une surprise quand Temple révèle l’état actuel du chanteur de 62 ans, confiné à un fauteuil roulant depuis qu’il s’est cassé le bassin en 2015. Malgré son état actuel, MacGowan garde toujours un esprit alerte et insiste sur qu’il se remet pour écrire bientôt plus de chansons, mais des décennies d’alcoolisme et de toxicomanie ont clairement causé des dommages irréparables.

Sans préjugé, Temple ne canonise ni ne diabolise MacGowan, mais il comprend des aperçus révélateurs de son tempérament et de son humour noir, qui se reflètent dans des entretiens d’archives, qui parfois font tordre le musicien, en écoutant ses paroles du passé. Irritable ou arrogant qu’il puisse paraître, Shane fait généralement bonne impression en étant spirituel et articulé tout au long du documentaire.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce de Crock of Gold, Temple comprend également des conversations (Shane n’aime pas les interviews) entre MacGowan, des amis de confiance et des fans de célébrités. Le principal avec son ancien partenaire et épouse (depuis 2018), Victoria Mary Clarke, qui en plus d’être son partenaire sentimental, est chargé d’absorber les humeurs turbulentes de Shane, avec une patience et un amour infinis. Johnny Depp (coproducteur du film et ami de Shane) partage également des scènes avec MacGowan, dans lesquelles on les voit échanger des insultes affectueuses, comme les deux vieux copains de fête qu’ils sont.

Le politicien du Sinn Fein Gerry Adams, connu pour ses liens présumés avec l’IRA, participe également au documentaire. Adams tente de dialoguer avec MacGowan avec un succès limité sur la littérature et l’histoire irlandaises, une passion partagée par les deux. Dans le même ordre d’idées, les documentaires musicaux de Temple ont toujours été caractérisés en touchant à des questions politiques, et dans ce cas, il n’a pas fait exception. Shane a également l’occasion d’exprimer son opinion sur la lutte armée entre l’Irlande et la Grande-Bretagne: «Je me suis toujours senti coupable de ne pas avoir donné ma vie pour l’Irlande», dit le chanteur, se rassurant d’avoir au moins «participé à la révolution en tant que musicien.”

Crock of Gold se termine par la fête du 60e anniversaire de MacGowan, un rassemblement rempli de stars comme: Bono, Sinead O’Connor, Nick Cave, entre autres. L’effet recherché est celui d’une fête, même si votre histoire est un peu douce-amère dans son ensemble.

