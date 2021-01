Crunchyroll a annoncé ce mercredi sa tournée de doublage international correspondant à la saison d’hiver 2021. Le line-up est composé du doublage espagnol de Brûler la sorcière et les simuldubs de la seconde cour de Jujutsu Kaisen, la deuxième saison de Dr STONE, en plus des séries comme Alors je suis une araignée, alors quoi? et Je ne peux entrer que dans le donjon caché.

Dans un communiqué de presse, la plateforme a annoncé que les dates de première et les ensembles de voix en espagnol seront annoncés prochainement. Crunchyroll a également rapporté que la deuxième saison de Re: ZERO -Starting Life in Another World- et le spin-off Bungo Stray Dogs Wan! ils auront du doublage, mais seulement en anglais.

Ci-dessous, nous partageons tous les détails sur la série Crunchyroll qui présentera le doublage espagnol en hiver 2021:

Jujutsu Kaisen (Deuxième partie)

réalisateur: Sung Hoo Park (Le Dieu du lycée).étude: MAPPA (Le Dieu du lycée).Origine: Manga, écrit et illustré par Gege Akutami.Genre): Shōnen, surnaturel, action, horreur, école.Première du doublage: À confirmer.Voix en espagnol: Enzo Fortuny (Yuuji Itadori), Víctor Ruiz (Megumi Fushiguro), Ayari Rivera (Nobara Kugisaki), José Gilberto Vilchis (Satoru Gojou) et Osvaldo Trejo (Sukuna Ryomen).

Synopsis: Difficultés, regret, honte… Les sentiments négatifs des humains deviennent des «malédictions» qui nous hantent dans notre vie quotidienne. Les malédictions sont endémiques dans le monde entier et peuvent conduire les gens à de terribles malheurs et même conduire à leur mort. Pire encore, une seule malédiction peut exorciser une autre malédiction. Cette nouvelle partie présentera les élèves du Magic High School de la préfecture de Kyoto.

Brûler la sorcière

réalisateur: Tatsurō Kawano (directeur de l’animation d’action sur Kabaneri de la forteresse de fer).étude: Studio coloré (Cat Love).Origine: Manga, écrit et illustré par Tite Kubo (Bleach).Sexe: Fantaisie, action.Première du doublage: À confirmer.Voix en espagnol: À confirmer.

Synopsis: Historiquement, 72% des décès à Londres sont liés aux dragons, des êtres fantastiques invisibles pour la grande majorité de la population. Bien que la plupart ne connaissent même pas ces dragons, il y a un groupe de personnes qui leur tiennent tête. Seuls les habitants de “Reverse London”, ceux qui vivent dans le “dos” caché de la ville, peuvent voir les dragons. Et parmi eux, seuls quelques-uns ont les compétences nécessaires pour devenir des sorciers ou des sorciers, qui peuvent entrer en contact direct avec lesdits êtres. Les protagonistes de l’histoire sont le duo formé par Noel Niihashi et Ninny Spangcole, agents protecteurs de Wing Bind (WB), une organisation de gestion et de conservation des dragons. Votre mission? Contrôlez et protégez les dragons de Londres pour assurer la sécurité des gens.

Dr STONE: Stone Wars

réalisateur: Shinya Iino (Dr STONE).étude: TMS Entertainment (Dr STONE).Origine: Manga, écrit par Riichiro Inagaki et illustré par Boichi.Sexe: Post apocalyptique, science-fiction, aventure.Première du doublage: À confirmer.Voix en espagnol: Alejandro Orozo (Senku Ishigami), Miguel Ángel Ruiz (Taiju Oki), Jessica Angeles (Yuzuriha Ogawa), Arturo Cataño (Tsukasa Shishio), Alicia Barragan (Kohaku), Javier Olguin (Gen Asagiri), Diego Becerril (Chrome) et Susana Moreno (Suika).

Synopsis: Senku est un jeune homme extrêmement intelligent avec un grand don pour la science et une personnalité acide, et son meilleur ami est Taiju, qui est une très bonne personne mais plus apte à utiliser ses muscles qu’à penser. Quand après un certain incident toute l’humanité finit par se transformer en pierre, ils parviennent à se réveiller dans un monde des milliers d’années plus tard, avec la civilisation humaine complètement disparue et avec toute l’humanité figée dans la pierre comme elle l’était. Il est maintenant de votre devoir de sauver les gens et de créer un nouveau monde. Senku et le royaume de la science se préparent au prochain affrontement entre la science et la force avec le Dr STONE: Stone Wars.

Alors je suis une araignée, alors quoi?

réalisateur: Shin Itagaki (artisanat de flic).étude: Millepensee (Cop Craft).Origine: Romans légers, écrits par Oekina Baba et illustrés par Tsukasa Kiryu.Sexe: Isekai, fantaisie, aventure.Première du doublage: À confirmer.Voix en espagnol: À confirmer.

Synopsis: J’étais un lycéen normal, mais presque sans m’en rendre compte, je me suis réveillé un jour dans un endroit inconnu et j’ai découvert … que maintenant je suis une araignée?! Comment une si petite araignée (moi-même) peut-elle survivre dans ce qui est littéralement le donjon le plus dangereux imaginable ?! Qui fixe les règles ici?! Partir! Qui est à blâmer pour cela?! DONNEZ VOTRE VISAGE!

Je ne peux entrer que dans le donjon caché

réalisateur: Kenta Onishi (Mon colocataire est un chat).étude: Okuruto Noboru (La fille au crépuscule).Origine: Romans légers, écrits par Meguru Seto et illustrés par Note Takehana.Sexe: Fantaisie, aventure, harem.Première du doublage: À confirmer.Voix en espagnol: À confirmer.

Synopsis: Le donjon caché est un lieu légendaire rempli de trésors et d’objets rares. Le troisième fils d’une famille noble désormais décente qui a perdu le seul travail qu’il occupait n’a pas non plus la chance d’entendre parler de ce donjon. C’est alors qu’il acquiert une compétence qui lui permet de créer, d’utiliser et d’éditer des compétences … et pour l’utiliser, il doit accumuler des points en accomplissant des tâches telles que manger de délicieuses choses ou s’engager dans des choses érotiques pour des membres du sexe opposé.

En plus du doublage hiver 2021 sur Crunchyroll, nous vous invitons à connaître toutes les séries et films que la plateforme proposera en diffusion simultanée au cours du premier trimestre de l’année dans le LIEN suivant.

crunchyroll Dr. STONE



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE