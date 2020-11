Crunchyroll a confirmé que la série animée Dans / Spectre, basé sur la saga littéraire Kyokō Suiri de Kyō Shirodaira, aura une deuxième saison. Pour commémorer l’annonce, le distributeur a partagé une image et une bande-annonce promotionnelle retraçant les événements de la première saison. In / Spectre devient le premier titre de la grille “ Crunchyroll Originals ” à recevoir le feu vert pour de nouveaux épisodes, bien qu’une date de sortie n’ait pas été divulguée.

Dans un communiqué de presse, Crunchyroll a partagé les réactions de diverses personnalités impliquées dans le projet à l’annonce.

«Je ne m’attendais pas à une deuxième saison de l’anime, donc la vérité est que j’ai été assez surpris. Je pensais qu’il était temps d’emmener Miss Iwanaga sur les chutes de Reichenbach ou quelque chose comme ça. Bien que sûrement même s’il tombait amoureux d’eux, il portait sûrement un kappa ou quelque chose du genre et survivrait, suivant joyeusement sa vie. Je continuerai à surveiller comment Miss Iwanaga parle et marche dans l’animation », a déclaré l’auteur Kyō Shirodaira.

L’histoire met en vedette Kotoko Iwanaga et Kurō Sakuragawa, qui ont reçu des pouvoirs surhumains par les esprits connus sous le nom de yokai. Mais chaque cadeau a un coût. Pour devenir la «déesse de la sagesse», Kotoko a dû perdre un bras et une jambe, tandis que la vie personnelle de Kurō s’effondre autour d’elle. Les deux feront équipe pour traquer les renégats et servir d’intermédiaire entre le monde des esprits et les humains.

La maison d’édition Kodansha a commencé à publier les romans de Kyō Shirodaira en 2011 et la série a jusqu’à présent été en quatre volumes. L’œuvre a été adaptée dans un manga illustré par Chasiba Katase, qui a été nominé pour le meilleur shōnen à la 42e édition des Kodansha Manga Awards en 2018. Pendant ce temps, l’anime a été produit par le studio Brain’s Base (Grimms Notes the Animation), sous la direction de Keiji Gotoh (Kiddy Grade). . Akari Kitō (Nezuko dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) et Mamoru Miyano (Rintarō Okabe à Steins; Gate) ont respectivement exprimé Kotoko et Kuro.

«L’anime In / Spectre obtient une deuxième saison! J’étais tellement excité par l’annonce que j’étais heureux toute la journée quand je l’ai découvert. J’ai hâte de revoir Kotoko, Kuro et les yokai animés. Je vais recommencer à m’entraîner et à étirer les muscles de ma voix pour me préparer au rôle, alors j’espère que tout le monde attend avec impatience la nouvelle saison! »A ajouté Akari Kito, exprimé par Kotoko Iwanaga.

Les 12 épisodes de la première saison d’In / Spectre sont disponibles sur Crunchyroll.

Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE