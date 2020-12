Ce dimanche 6 décembre, à 14 h 45 (heure du centre du Mexique), le premier épisode de la dernière saison de L’attaque des Titans (Shingeki no Kyojin) a été ajouté au catalogue Crunchyroll Amérique latine et, comme prévu, les serveurs de la plateforme se sont effondrés en raison de la demande, obligeant les utilisateurs à attendre plusieurs minutes pour accéder au premier épisode ou au reste du catalogue du un service.

Le distributeur américain a partagé un message via ses réseaux sociaux en présentant des excuses aux abonnés pour la gêne occasionnée.

Merci pour votre patience: tous les services Crunchyroll reviennent à la normale! – Crunchyroll.la ➡️ ONYX EQUINOX est maintenant disponible (@crunchyroll_la) 6 décembre 2020

Selon DownDetector, les chutes de Crunchyroll sont enregistrées depuis ce dimanche matin, principalement sur des marchés comme les États-Unis, l’Europe et bien sûr l’Amérique latine.

Comme d’habitude, les internautes sur les réseaux sociaux ont profité de la situation pour faire un peu d’humour à leurs dépens:

À la fin, je ne voulais même pas le voir 🙁 pic.twitter.com/fhWoOaUTZ2 – David Uzumaki (@ davidramirez500) 6 décembre 2020

#ShingekiNoKyojin l’a fait. #AttackonTitanFinalSeason Crunchyroll collapse pic.twitter.com/m0LgcLTzsd – Vala 🗝️ (@notobsessing) 6 décembre 2020

Le manga écrit et illustré par Hajime Isayama a commencé la sérialisation sur les pages du Bessatsu Shōnen Magazine de Kodansha en septembre 2009 et a été compilé en 32 volumes à ce jour. Les utilisateurs de Crunchyroll Premium ont également accès aux nouveaux chapitres du manga en anglais le jour même de leur publication au Japon, tandis que Panini Manga publie les volumes compilés au Mexique. La franchise a inspiré de nombreuses retombées dans le monde des mangas, des romans légers, des films d’action en direct et, bien sûr, une adaptation animée réussie avec quatre saisons et quatre films de compilation.

Il ne faut pas oublier qu’Attack on Titan: Final Season sera également disponible en Funimation pour Mexique et Brésil en version sous-titrée et avec doublage en espagnol et en portugais. Ce matin, le compte Twitter officiel de Funimation Brasil a confirmé que la version sous-titrée sera disponible sur la plateforme dans les prochains jours.

Le premier épisode d’Attack on Titan: Final Season est maintenant disponible sur Crunchyroll.

