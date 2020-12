Depuis quelques mois, nous avions entendu parler de la possibilité de lancer dans une édition spéciale anniversaire de la bande originale de Tron l’héritage avec la musique composée par Daft Punk. Maintenant, grâce au 10e anniversaire du film, c’est une réalité.

Il y a dix ans, le duo français a stupéfié le monde avec une composition musicale pour le cinéma qui dépassait toutes les attentes des cinéphiles et des fans de Daft Punk. La bande originale du deuxième opus de Tron est rapidement devenue l’un des plus gros succès de vente que Walt Disney Records ait jamais eu, il était donc naturel qu’une nouvelle édition avec plus de matériel sorte.

Il n’y a pas longtemps, le réalisateur du film Joseph Kosinski a commenté lors d’une table de conversation avec d’autres cinéastes, que les musiciens avaient fait un travail considérable pour la composition du film et cela a abouti à beaucoup de matériel qui n’a pas été utilisé dans le montage final. Bien sûr, toute la musique du film lui-même n’a pas pu être compactée en une seule édition et maintenant, grâce aux possibilités du numérique, il y a Tron Legacy The Complete Edition Soundtrack.

La nouvelle version récemment sortie sur les plateformes numériques comprend les 22 pistes de l’album original et neuf autres qui correspondent à des éditions spéciales et numériques apparues à un moment donné au moment de la sortie du film, mais qui n’étaient pas accessibles dans certains pays, ou en certaines éditions.

Désormais emballée au même endroit pour célébrer le 10e anniversaire de la bande, la tracklist était configurée comme suit:

Édition originale:

Ouverture (2:28) The Grid (1:36) Le fils de Flynn (1:35) Recognizer (2:37) Armory (2:02) Arena (1:33) Rinzler (2:17) Le jeu a changé (3:25) Outlands (2:24) Adagio pour TRON (4:11) Nocturne (1:41) End of Line (2:36) Derezzed (1:44) Fall (1:22) Solar Sailer (2: 24) Redresseur (2:14) Disc Wars (4:11) CLU (4:39) Arrivée (2:00) Flynn Lives (3:22) TRON: Legacy (End Titles) (3:17) Finale (4: 22)

Nouvelles pistes:

Sea of ​​Simulation (2:40) Encom Part II (2:16) Encom Part I (3:51) Round One (1:40) Castor (2:18) Reflections (2:41) Sunrise Prelude (2:51) Père et fils (3:09) Outlands, partie II (2:54)

Avec le troisième opus annoncé de cette franchise, beaucoup aspirent à ce que Daft Punk reprenne le contrôle du département de musique et répète l’exploit. Bien que les amener pour la première fois n’ait pas été une mission facile, le réalisateur du film a déclaré que c’était l’un des problèmes qu’il avait le plus de mal à voir aboutir.

“L’idée d’embaucher le duo électronique français pour faire une grande musique de film, à l’époque, était inquiétante et nécessitait beaucoup de discussions à ce sujet”, se souvient-il. «Mais ils ont rapidement montré qu’ils étaient à la hauteur de la tâche et ont fait un excellent travail.

Vous pouvez entendre la magie de Daft Punk sur la bande originale de Tron Anniversary: ​​The Legacy en cliquant ici. Le film est actuellement visible dans le catalogue Disney Plus.

Bande-son daft punk TRON TRON Legacy



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les fêtes où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.