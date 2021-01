Va Variety, nous avons appris que FX a donné le feu vert à une nouvelle série limitée centrée sur le groupe punk rock emblématique, Sex Pistols. La série en six parties sera dirigée par le lauréat d’un Oscar Danny Boyle («Yesterday») et sera basée sur les mémoires du guitariste du groupe Steve Jones, «Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol».

«Imaginez entrer dans le monde de ‘The Crown’ et ‘Downton Abbey’ avec vos amis et crier vos chansons et votre fureur face à tout ce qu’elles représentent», a déclaré Boyle. «Ce fut le moment où la société et la culture britanniques ont changé à jamais. C’était le point de détonation de la culture de rue britannique … où les jeunes hommes ordinaires ont pris la scène et exhalent leur fureur et leur mode … et tout le monde devait les regarder et les écouter … et tout le monde les craignait ou les suivait. Les Sex Pistols. Au centre, il y avait un charmant kleptmanien sans instruction. 94 Meilleur guitariste de tous les temps. C’est ainsi qu’il y est arrivé. “

Entre autres, la série montre la controverse internationale qui a conduit à la sortie de “Never Mind the Bollocks”, le premier et le seul album studio du groupe considéré comme l’un des plus scandaleux de l’histoire de la musique. Sa publication a suscité une controverse dès le début, à commencer par l’inclusion du mot «Bollocks» (testicules en anglais britannique informel) dans le titre. Classé comme l’un des albums les plus influents de tous les temps, l’album a été interdit par la BBC.

Simplement intitulé ‘Pistolet’Le casting de la série sera dirigé par Toby Wallace comme Steve Jones, Anson Boon comme Johnny Rotten, Louis Partridge comme Sid Vicious, Jacob Slater comme Paul Cook, Fabien Frankel comme Glen Matlock, Dylan Llewellyn comme Wally Nightingale, Maisie Williams comme icône. punk Jordan, Sydney Chandler comme Chrissie Hynde et Emma Appleton comme Nancy Spungen.

Concernant la production exécutive, elle sera réalisée par Danny Boyle, Steve Jones, Craig Pearce, Gail Lyon, Anita Camarata, Tracey Seaward, Paul Lee et Hope Hartman. Créée par Craig Pearce à partir d’un scénario co-écrit par Frank Cottrell Boyce, la production devrait commencer le 7 mars 2021.