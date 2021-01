En mars 2019, le développement d’un film a été rapporté sur le légendaire groupe de punk rock britannique qui a révolutionné la scène musicale dans les années 70; un film qui (cela vaut la peine de le dire) n’a finalement jamais abouti. Cependant, il n’a pas fallu deux ans pour un nouveau projet inspiré par Pistolets sexuels a été annoncé, en format mini-série et mettant en vedette le primé Danny Boyle dans le fauteuil de direction.

Selon THR, la chaîne de télévision FX a donné son feu vert à un projet de mini-série inspiré du livre Lonely Boy: Contes d’un pistolet sexuel, qui rassemble les souvenirs du célèbre guitariste du groupe Steve Jones. En tant que réalisateur et producteur exécutif, Danny Boyle, qui a remporté il y a plus de dix ans les Oscars pour son drame Slumdog Millionaire et a créé en 2019 Yesterday, une comédie animée par des chansons d’un autre groupe anglais emblématique (The Beatles).

“C’est formidable d’être de retour en affaires avec Danny Boyle, un artiste exceptionnel responsable de tant de grands longs métrages et séries télévisées”, a-t-il déclaré. Nick Grad, président de la programmation originale pour FX, dans un communiqué. “Steve Jones était au centre de la tempête qui a secoué les fondations du rock et nous sommes ravis que Danny et le reste de l’équipe créative racontent leur histoire en tant que membre de l’un des groupes les plus notoires de la musique – les Sex Pistols.”

Composée de six épisodes, cette minisérie sera intitulée Pistolet et il se concentrera sur Jones – co-fondateur de Six Pistols en 1975 – ainsi que sur «l’ascension et la chute fulgurantes du groupe». Le projet télévisé se présume créateur Craig Pearce (scénariste pour Moulin Rouge! et le prochain biopic d’Elvis Presley), qui co-écrit la série avec Frank Cottrell Boyce (Au revoir Christopher Robin).

Imaginez faire irruption dans le monde de The Crown et Downton Abbey avec vos pairs et crier leurs chansons et leur fureur face à tout ce qu’ils représentent. C’est le moment où la société et la culture britanniques ont changé à jamais », a déclaré Danny Boyle à propos de l’impact des Sex Pistols. “C’est le point de détonation de la culture de rue britannique, où les jeunes gens ordinaires sont montés sur scène et ont déchaîné leur fureur et leur mode, et tout le monde devait les regarder et les écouter, et tout le monde les craignait ou les suivait.”

Le casting de Pistol est composé, entre autres, par Toby Wallace (The Society) comme Steve Jones, Anson aubaine (1917) en tant que chanteur Johnny Rotten, Louis Partridge (Enola Holmes) en tant que bassiste Sid Vicious et nouveau venu Jacob slater comme le batteur Paul Cook. Les noms de Emma Apleton (The Witcher) en tant que Nancy Spungen et de Maisie Williams (Game of Thrones) en tant qu’icône punk Pamela Rooke, alias Jordan.

La production de la mini-série devrait commencer début mars. Il n’y a pas encore de date de sortie provisoire.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.